Lan tỏa sắc màu văn hóa Việt Nam - Campuchia - Lào

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương” mang đến không gian giao lưu văn hóa đặc sắc giữa thanh niên ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào

Tối 8.11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, chương trình nghệ thuật giao lưu với chủ đề “Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương” đã mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, kết nối thanh niên Việt Nam, Campuchia và Lào.

Chương trình do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức, trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026.

Các đại biểu cùng thanh niên ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào tham dự đêm giao lưu văn hóa, nghệ thuật

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Tiếng đàn T’rưng qua phần độc tấu của Y Liên, tiết mục “Vũ điệu Don” và màn trình diễn võ cổ truyền “Hào khí Việt Nam” đã tái hiện vẻ đẹp văn hóa, con người vùng đất Quảng Ngãi. Những thanh âm núi rừng, điệu múa truyền thống cùng tinh thần thượng võ tạo nên không khí giao lưu giàu bản sắc.

Tiết mục độc tấu đàn T’rưng của Y Liên giới thiệu âm thanh núi rừng và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Không gian nghệ thuật tiếp tục được mở rộng với những sắc màu văn hóa Khmer và Lào. Ca khúc “Thiên đường với người thương” do ca sĩ Ngọc Diệp thể hiện cùng các tiết mục biểu diễn của thanh niên Campuchia, Lào đã giới thiệu đến khán giả những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của hai quốc gia.

Điệu múa Lào mang đến không khí vui tươi

Văn hóa Việt Nam được tái hiện qua nhiều tiết mục như “Quê hương ba miền”, “Phận gái kén chồng” do ca sĩ Minh Ngọc biểu diễn; hai ca khúc “Đường tôi đi dài theo đất nước”, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” qua giọng ca Tùng Anh. Đặc biệt, ca sĩ Hà Myo mang đến hai tiết mục “Xẩm Hà Nội” và “Giai điệu Việt Nam mình”, tạo sự kết nối giữa nghệ thuật truyền thống với âm nhạc đương đại.

Khép lại chương trình là màn trình diễn Bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của miền Trung, tiết mục múa “Lăm vông Lào” và ca khúc “Một vòng Việt Nam” do sinh viên Lào đang học tập tại Quảng Ngãi thể hiện. Những tiết mục giao lưu đan xen đã tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, nơi mỗi quốc gia cùng giới thiệu bản sắc riêng và chia sẻ những giá trị văn hóa chung.

Chương trình là dịp để đại biểu và thanh niên ba nước gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết, Việt Nam, Campuchia và Lào là ba quốc gia láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ ấy được nhiều thế hệ vun đắp, thử thách và tôi luyện trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đây là tài sản quý báu mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ, kế thừa và tiếp tục phát huy.

Theo anh Nguyễn Văn Mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thế hệ trẻ không chỉ thụ hưởng thành quả của tình đoàn kết, hữu nghị mà còn phải chủ động tiếp nối, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước thông qua những hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực và hiệu quả.

Văn hóa, nghệ thuật chính là nhịp cầu kết nối tự nhiên, bền chặt và giàu cảm xúc giữa con người với con người, giữa các dân tộc. Mỗi lời ca, điệu múa, trang phục, phong tục và truyền thống đều mang theo câu chuyện, bản sắc và tâm hồn của mỗi quốc gia.

Khi được sẻ chia trong không gian giao lưu chung, những khác biệt văn hóa không tạo nên khoảng cách mà góp phần làm phong phú thêm sự đa dạng, giúp các dân tộc hiểu nhau, trân trọng và gắn bó hơn.

“Chương trình ‘Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương’ không đơn thuần là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Đây là dịp để thanh niên ba nước cùng giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa dân tộc, chia sẻ niềm tự hào về quê hương, đất nước; đồng thời vun đắp tình bạn, sự tin cậy và tinh thần đoàn kết giữa thế hệ trẻ”, anh Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ.

Thông qua những giai điệu, điệu múa và màn trình diễn mang đậm bản sắc dân tộc, chương trình không chỉ tôn vinh sự phong phú của văn hóa mỗi nước mà còn góp phần tăng cường sự giao lưu, thấu hiểu giữa thanh niên Việt Nam, Campuchia và Lào. Qua đó, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ Đông Dương năng động, trách nhiệm và cùng hướng tới tương lai.