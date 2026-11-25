Lan tỏa sắc màu văn hóa Việt
Văn hóa chỉ thực sự có sức sống bền lâu khi những giá trị tốt đẹp được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa trong cộng đồng. Trong đợt tuyên truyền cao điểm về Ngày Văn hóa Việt Nam và chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, kết nối công chúng với các hoạt động văn hóa, góp phần khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với những giá trị văn hóa dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-sac-mau-van-hoa-viet-246261125191144023.htm