Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La, phường Mộc Châu chụp ảnh lưu niệm với nhân dân bản Tà Số tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.Ảnh PV

Tại bản Tà Sài, xã Chiềng Lao, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi. Trong bộ trang phục truyền thống, người dân cùng nhau tham gia các tiết mục văn nghệ, trình diễn nét đẹp văn hóa dân tộc Thái, giới thiệu phong tục, tập quán và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Khi tiếng nhạc cất lên, vòng xòe nhanh chóng được nối dài. Những bàn tay nắm chặt bàn tay, những nụ cười rạng rỡ tạo nên hình ảnh quen thuộc nhưng luôn mang đến cảm xúc đặc biệt trong mỗi dịp ngày hội. Không chỉ là hoạt động văn hóa, đây còn là dịp để người dân gặp gỡ, sẻ chia và thêm gắn bó với cộng đồng nơi mình sinh sống.

Bà Quàng Thị Hoa, Ban Công tác Mặt trận bản Tà Sài, cho biết: Ngày hội là dịp để bà con cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, nâng cao ý thức gìn giữ tiếng nói, trang phục, các làn điệu dân ca, dân vũ và những phong tục tốt đẹp của dân tộc mình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia tìm hiểu, trải nghiệm nhạc cụ truyền thống tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Co Mạ.Ảnh PV

Không khí ngày hội cũng lan tỏa đến nhiều địa phương trong tỉnh như bản Văn Minh, xã Mường Bú; bản Lỷ Sản, xã Quỳnh Nhai; bản Tà Số, xã Mộc Châu hay bản Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng. Tại mỗi khu dân cư, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực và sản vật địa phương đều thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngày hội không chỉ là dịp biểu dương tinh thần đoàn kết mà còn là nơi các thế hệ gặp gỡ, cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và triển khai các cuộc vận động ở cơ sở.

Các đại biểu và nhân dân múa vòng xòe tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Tà Sài, xã Chiềng Lao.

Ông Hoàng Văn Chiêm, Nghệ nhân Ưu tú xã Quỳnh Nhai, chia sẻ: Mỗi lần mang tiếng đàn tính đến biểu diễn phục vụ bà con, ông đều cảm thấy tự hào bởi đó là cách để văn hóa dân tộc tiếp tục được lan tỏa. Điều ông mong muốn nhất là ngày càng có nhiều thanh thiếu niên hiểu và yêu các giá trị văn hóa truyền thống để tiếp tục gìn giữ, trao truyền cho thế hệ sau.

Là nơi sinh sống của 12 dân tộc anh em, Sơn La sở hữu kho tàng văn hóa đặc sắc với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, lễ hội và phong tục truyền thống. Toàn tỉnh hiện có 20 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhiều nghi lễ, lễ hội truyền thống như Hết Chá, Kin Pang Then, Xên Lẩu Nó, Lễ cấp sắc, Pang A... tiếp tục được bảo tồn và phát huy trong đời sống cộng đồng.

Các nghệ nhân ưu tú xã Quỳnh Nhai luyện tập hát Then, đàn tính chuẩn bị tham gia Ngày hội.

Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, từ ngày 1 đến 24/11, tỉnh Sơn La tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc năm 2026. Điểm nhấn là không gian trưng bày văn hóa đại đoàn kết tại Quảng trường Tây Bắc với 13 khu vực giới thiệu văn hóa của 12 dân tộc cùng nhiều di sản tiêu biểu của tỉnh; Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh lần thứ XXII và các hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, thể thao truyền thống.

Đội văn nghệ bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao tập văn nghệ chuẩn bị cho Ngày hội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, thời gian tới MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn bản sắc văn hóa; gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong sắc màu rực rỡ của trang phục dân tộc, trong tiếng trống hội, tiếng khèn và những vòng xòe nối dài, tình đoàn kết cộng đồng được bồi đắp và lan tỏa. Ngày hội vì thế không đơn thuần là dịp gặp gỡ, giao lưu, mà đã trở thành nơi kết nối truyền thống với hiện tại, nơi các giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được gìn giữ, nuôi dưỡng và trao truyền.