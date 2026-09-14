Lan tỏa sắc màu văn hóa tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hwaseong

Lễ hội Văn hóa Thế giới Hwaseong - Nhịp cầu kết nối cộng đồng

Sự kiện tạo không gian giao lưu văn hóa rộng mở, nơi người dân Hàn Quốc và các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương cùng gặp gỡ, chia sẻ và kết nối.

Từ lễ diễu hành, các chương trình nghệ thuật đến cuộc thi tiếng hát dành cho cư dân nước ngoài, mỗi hoạt động tại lễ hội mang đến một sắc màu văn hóa riêng, góp phần làm nên bức tranh đa dạng và sinh động về các cộng đồng đang sinh sống tại Hwaseong.

Các gian hàng trải nghiệm văn hóa và ẩm thực truyền thống cũng giúp người tham dự khám phá phong tục, đời sống và những nét đặc trưng của nhiều quốc gia.

Hwaseong là một trong những địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa vừa tạo sân chơi tinh thần cho cộng đồng vừa mở thêm cơ hội để người Việt Nam kết nối với người dân sở tại, tăng cường sự thấu hiểu, chia sẻ và cùng chung tay đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh, lễ hội thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam đối với đời sống của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đây cũng là dịp khuyến khích bà con gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, chấp hành tốt pháp luật sở tại, chủ động hội nhập và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc được vun đắp qua các chuyến thăm cấp cao, những thỏa thuận hợp tác hay các dự án kinh tế lớn.

Nền tảng bền vững của quan hệ hai nước còn được tạo nên từ những cuộc gặp gỡ gần gũi, sự tôn trọng khác biệt và tình cảm chân thành giữa người dân hai nước.

Mỗi cộng đồng mang một thanh âm văn hóa riêng. Khi những thanh âm ấy được lắng nghe, tôn trọng và hòa quyện, chúng tạo nên một tiếng nói chung - tiếng nói của đoàn kết, sẻ chia và khát vọng cùng phát triển.