Lan tỏa sắc màu văn hóa qua từng chương trình nghệ thuật

Tổng duyệt tiết mục nghệ thuật biểu diễn, giao lưu tại Tuần Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Hiện nay, Phòng Nhà hát ca múa nhạc có 39 cán bộ, viên chức là những nghệ sĩ được đào tạo bài bản, chuyên sâu. Với nền tảng chuyên môn vững chắc cùng tình yêu văn hóa truyền thống đã giúp các nghệ sĩ thăng hoa trong từng tác phẩm, đưa đơn vị trở thành lực lượng chủ lực trong dàn dựng, biểu diễn tại các sự kiện của tỉnh.

Để nghệ thuật truyền thống thực sự sống và hòa nhịp cùng đời sống đương đại, đơn vị đã tập trung đổi mới tư duy sáng tạo. Từ những làn điệu dân ca quen thuộc của đồng bào Thái, Mông, Dao... các nghệ sĩ đã đổi mới kỹ thuật hòa âm, phối khí, xử lý âm thanh, tiếp thêm sức sống thời đại cho từng tác phẩm biểu diễn. Những giai điệu đi cùng năm tháng, gắn bó với công chúng yêu âm nhạc Sơn La, như: “Tình ca Tây Bắc”, “Sơn La âm vang mùa xuân”, “Inh lả ơi”, “Đêm hội xòe”... nay được tái hiện với cấu trúc tươi mới, rộn rã trên các sân khấu chuyên nghiệp.

Chia sẻ về quá trình làm mới các tác phẩm, nhạc sĩ Đinh Văn Đức, Phòng Nhà hát ca múa nhạc tỉnh, cho biết: Để âm nhạc dân gian đến gần với công chúng, nhạc sĩ phải đào sâu nghiên cứu âm luật, nhịp điệu đặc trưng của từng dân tộc. Khi đưa vào phòng thu hay chuyển soạn lên sân khấu, phải tính toán tỉ mỉ sự giao thoa giữa các nhạc cụ truyền thống với hệ thống âm thanh điện tử hiện đại để giữ trọn vẹn nét mộc mạc của vùng cao nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp.

Các diễn viên Phòng Nhà hát ca múa nhạc tỉnh biểu diễn tiết mục múa dân tộc Khơ Mú.

Bằng tư duy đổi mới và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã chỉnh lý, nâng cao hơn 154 tác phẩm ca, múa, nhạc, sáng tác mới 27 tác phẩm và dàn dựng 17 chương trình chuyên đề quy mô vừa và lớn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Song song với đó, đơn vị đã tổ chức 90 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, cùng 65 đêm diễn lưu động phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, thu hút hơn 25.000 lượt khán giả.

Nâng cao chất lượng các tác phẩm nghệ thuật, đơn vị thường xuyên cử đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo múa đi thực địa, sưu tầm dân ca, dân vũ. Đồng thời, mời các nghệ nhân về đơn vị trực tiếp truyền vai, truyền khẩu, truyền tay cho đội ngũ diễn viên trẻ. Nhờ nắm bắt trọn vẹn tinh hoa diễn xướng nguyên bản, các tác phẩm luôn được thể hiện rõ nét, nhất là trong những tác phẩm múa được dàn dựng công phu, tạo sự cộng hưởng hài hòa giữa chất liệu dân gian và kỹ thuật biểu diễn hiện đại.

Các diễn viên Phòng Nhà hát ca múa nhạc tỉnh tham gia biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Địa ngục trần gian”.

Nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Lĩnh, diễn viên múa, nói: Mỗi chuyến đi cơ sở giúp chúng tôi hiểu sâu về cội nguồn văn hóa và nhịp sống của đồng bào các dân tộc. Vừa qua, chúng tôi vô cùng vinh dự khi đưa những điệu múa truyền thống đặc sắc của dân tộc Khơ Mú cùng vũ điệu khèn của dân tộc Mông tham gia biểu diễn, giao lưu tại Tuần Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, tổ chức ở Thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nước bạn chính là lời khẳng định về sức sống của văn hóa bản địa, tiếp thêm động lực để chúng tôi nỗ lực quảng bá nét đẹp Sơn La.

Nói về định hướng thời gian tới, nghệ sĩ Lò Văn Thinh, Trưởng Phòng Nhà hát ca múa nhạc tỉnh, cho biết: Đơn vị ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực trẻ và tiếp tục khai thác vốn văn hóa đặc sắc của 12 dân tộc anh em trong tỉnh. Đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành sáng tác 17 tiết mục mới, trong đó tập trung đầu tư 5 tác phẩm chất lượng cao tham gia Cuộc thi độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục sưu tầm, tổ chức truyền dạy các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ của dân tộc Lào cho diễn viên trẻ; tổ chức tập huấn chuyên môn về hát, múa và kỹ thuật âm thanh, ánh sáng. Mục tiêu lớn nhất là đưa sân khấu biểu diễn trở thành cầu nối bảo tồn di sản, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các diễn viên tham gia tái hiện nhiều hoạt cảnh đặc sắc trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Địa ngục trần gian.

Bằng trách nhiệm và lòng yêu nghề, tập thể cán bộ, nghệ sĩ Phòng Nhà hát ca múa nhạc tỉnh Sơn La đã và đang “thổi” sức sống mới cho các loại hình biểu diễn dân gian truyền thống, giúp văn hóa các dân tộc được tỏa sáng trên sân khấu chuyên nghiệp. Đó cũng là cách để các nghệ sĩ góp phần khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn dân tộc, khích lệ bà con nhân dân cùng chung tay gìn giữ, phát huy di sản quý báu của cộng đồng.