'Lan tỏa sắc màu văn hóa dân tộc Lự ở Khun Há'

Theo chương trình, lễ khai mạc Ngày hội dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 15 phút ngày 17/10/2026 tại sân khấu bản Thẳm. Các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội hướng đến giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất và phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc Lự.

Điểm nhấn của Ngày hội là các hoạt động tái hiện Lễ cúng hồn trâu (Sú Khon Khoải); trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, nhuộm răng đen; cùng các phần thi kéo sợi, giã gạo, đan látvà thi ẩm thực. Những hoạt động này góp phần tái hiện nét đẹp trong lao động, sinh hoạt, đồng thời tạo cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Lự.

Bên cạnh đó, Ngày hội tổ chức nhiều trò chơi dân gian và hoạt động thể thao như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, tù lu, bắn nỏ; các trò chơi bịt mắt bắt vịt, chinh phục cầu tre và thi bắt cá suối. Các hoạt động tạo không khí vui tươi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Trong hai ngày 17–18/10, người dân và du khách còn có cơ hội tham quan, trải nghiệm bản Thẳm; khám phá không gian văn hóa các dân tộc; tham quan khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm; trải nghiệm ẩm thực và đời sống cộng đồng.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Ngày hội Sắc màu văn hóa dân tộc Lự năm 2026 là dịp để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa trong đời sống hiện đại. Qua đó, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch cộng đồng của xã Khun Há, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến Lai Châu.