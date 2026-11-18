Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3 từ trái qua) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: KHÁNH LINH

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại miền Trung cùng các sở, ngành liên quan tham dự.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc - thành phố Đà Nẵng”, qua góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, những giá trị văn hóa truyền thống được khắc họa sinh động; góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các tác giả có ảnh tham dự triển lãm. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, bên cạnh sứ mệnh bảo tồn và phát huy giá trị những kiệt tác điêu khắc và di sản văn hóa Champa, đơn vị luôn ý thức về việc xây dựng một không gian văn hóa cởi mở tại bảo tàng, nơi các giá trị văn hóa đa dạng được gặp gỡ, tôn vinh và tiếp nối.

Vì vậy, sự hội tụ của 70 tác phẩm nhiếp ảnh về văn hóa các dân tộc anh em tại bảo tàng là minh chứng trực quan, sinh động; khi những hình ảnh về đời sống đương đại của đồng bào các dân tộc được giới thiệu trong không gian di sản Champa, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa thành phố.

Triển lãm kéo dài đến ngày 30/11. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng diễn ra như: giao lưu, trải nghiệm nhạc cụ Handpan cùng Cộng đồng Handpan tại Đà Nẵng (chiều 21/11); Câu lạc bộ Urban Sketchers và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức tour chuyên đề “Bảo tàng và di sản qua nét vẽ ký họa” dành cho 30 sinh viên (ngày 22/11); ký họa tự do dành cho khách tham quan yêu thích hội họa và trưng bày các tác phẩm của sinh viên (ngày 23 đến 30/11).

Công chúng và du khách tham quan triển lãm. Ảnh: KHÁNH LINH

Trong hai ngày 23 và 24/11, bảo tàng tổ chức trải nghiệm in tranh khắc gỗ trên giấy dó, kết hợp giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật Champa. Đặc biệt, nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng mở cửa miễn phí phục vụ công chúng.