Lan tỏa rộng khắp tinh thần toàn dân tập luyện thể thao

Lễ phát động được tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) là các đơn vị thực hiện.

Lễ phát động tại điểm cầu trung tâm Hà Nội thu hút hàng vạn người tham gia. Ảnh: BTC

232.460 người tham dự trực tiếp

Tại điểm cầu trung tâm Hà Nội, hàng vạn người dân, đoàn viên thanh niên và các lực lượng đã tham gia Lễ phát động, đi bộ, chạy bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động thể thao cộng đồng. Không gian tổ chức được thiết kế đa dạng, kết hợp giữa nghi thức phát động, biểu diễn thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, giao lưu với vận động viên và tư vấn chăm sóc sức khỏe.

Tại 34 tỉnh, thành phố, phong trào ghi nhận tổng số 232.460 người tham dự trực tiếp, với nhiều địa phương huy động lực lượng đông đảo. Trong đó, Lai Châu 12.098 người tham gia; Điện Biên 4.675 người; Lào Cai 4.000 người; Tuyên Quang 3.800 người; Sơn La 2.500 người và Cao Bằng 2.100 người. Hàng trăm xã, phường đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng, góp phần đưa tinh thần rèn luyện thể chất đến gần hơn với cộng đồng dân cư.

Trong 2 ngày 10 - 11/10, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, hoạt động cờ Vua thu hút hơn 150 lượt người tham gia trải nghiệm. Ảnh: BTC

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, các không gian trải nghiệm thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Đá cầu ghi nhận hơn 650 người trải nghiệm; Jumping và Shuffle Dance khoảng 400 người; Pickleball hơn 350 người; Wushu khoảng 250 người; Golf khoảng 200 người, trong đó có khoảng 120 học sinh các trường công lập. Các hoạt động cờ Vua thu hút hơn 150 người; Kéo co khoảng 150 người; Judo hơn 100 người; Đẩy gậy khoảng 80 người và Taekwondo hơn 50 người tham gia học kỹ thuật, giao lưu, biểu diễn.

Những con số trên cho thấy sức hấp dẫn của các hoạt động thể thao khi được tổ chức theo hướng mở, trực quan, tạo cơ hội để người dân trực tiếp vận động, tìm hiểu và lựa chọn bộ môn phù hợp với điều kiện, sở thích của mình.

Kết hợp thể thao thành tích cao với thể thao quần chúng

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Các bộ môn Cầu lông, Cầu mây tổ chức biểu diễn với sự tham gia của thành viên đội tuyển quốc gia và các vận động viên vừa giành huy chương tại ASIAD 20. Hàng trăm lượt giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật và trò chơi tương tác được tổ chức, cùng hàng trăm phần quà trao tặng người tham gia.

Thành viên đội tuyển quốc gia tham gia biểu diễn cầu mây. Ảnh: BTC

Ở nhóm thể thao võ thuật, các vận động viên Wushu, Judo và Taekwondo trình diễn bài quyền, binh khí, đối luyện, kỹ thuật tự vệ, phòng chống bạo lực học đường và công phá.

Sự góp mặt của những gương mặt tiêu biểu như: Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm ở môn Wushu và Chu Đức Đạt, Đào Hồng Sơn ở môn Judo đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và phụ huynh, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận gần hơn với thể thao chuyên nghiệp.

Các sân Pickleball và Đá cầu hoạt động liên tục từ 8 - 18 giờ, thu hút đông đảo người chơi đăng ký trải nghiệm. Kéo co, Đẩy gậy góp phần tôn vinh các môn thể thao truyền thống; Jumping và Shuffle Dance mang đến không khí trẻ trung, sôi động. Trong khi đó, cờ Vua tạo không gian rèn luyện tư duy cho học sinh và người cao tuổi tại phố Đinh Tiên Hoàng.

Khu trải nghiệm Golf do Hiệp hội Golf Việt Nam phối hợp tổ chức gồm 4 trạm kỹ thuật: Putting, Chipping, Pitching và Full swing, theo chuẩn quốc tế R&A. Hoạt động thu hút đông đảo học sinh phổ thông, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận và tìm hiểu môn thể thao này trong môi trường cộng đồng.

Bảo đảm an toàn cho người tham gia

Song hành với các hoạt động thể thao, Bệnh viện Thể thao Việt Nam triển khai Trạm sức khỏe cộng đồng, kết hợp sàng lọc, tư vấn và hướng dẫn tập luyện an toàn. Trong 2 ngày, đơn vị đã kiểm tra sức khỏe, sàng lọc hơn 2.500 lượt người, đồng thời khám và tư vấn chuyên sâu cho hơn 750 lượt người.

Trạm sức khỏe được tổ chức thành 4 phân khu chức năng, gồm: Đo các chỉ số sinh tồn; Khám cơ xương khớp và chấn thương thể thao; Tư vấn dinh dưỡng, tim mạch và y học cổ truyền; Phát tặng 1.000 voucher ưu đãi cùng tài liệu hướng dẫn tập luyện an toàn.

Tinh thần của chương trình sẽ tiếp tục được duy trì bằng những hoạt động thiết thực. Ảnh: BTC

Bệnh viện đồng thời triển khai phương án cấp cứu nhiều tầng, bố trí 3 chốt trực xe cứu thương quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Công tác chuyên môn được chuẩn bị đồng bộ với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chuyên viên, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên. Riêng lực lượng y tế huy động gần 30 cán bộ chuyên môn trực trong 2 ngày. Các khu vực trải nghiệm được trang bị dụng cụ, thảm tập và bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia.

Đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt - đại diện Ban Tổ chức cho biết: Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 không chỉ là sự kiện mở đầu cho các hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước, mà còn là dịp lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi người đối với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Các em nhỏ không chỉ đến xem biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia, trải nghiệm. Ảnh: BTC

“Chúng tôi mong muốn thể thao trở thành một phần tự nhiên của đời sống hàng ngày, để mọi người, ở mọi lứa tuổi và điều kiện khác nhau, đều có cơ hội vận động, rèn luyện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều có ý nghĩa nhất là người dân không chỉ đến xem biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia, trải nghiệm và tìm thấy bộ môn phù hợp với mình. Sự đồng hành của các vận động viên, huấn luyện viên, cơ quan chuyên môn, địa phương và các tổ chức xã hội đã góp phần đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng”, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nói.

Ban Tổ chức kỳ vọng, tinh thần của chương trình sẽ tiếp tục được duy trì bằng những hoạt động thiết thực, các câu lạc bộ thể thao cơ sở và những mô hình vận động thường xuyên, bền vững.

Theo kết quả khảo sát nhanh tại một số khu vực trải nghiệm như: Cờ Vua, Pickleball, Cầu lông, Wushu và Kéo co, có từ 85 - 95% người tham gia bày tỏ mong muốn tiếp tục tập luyện thường xuyên. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, các hoạt động trải nghiệm trực tiếp có thể góp phần chuyển hóa sự quan tâm thành nhu cầu vận động lâu dài.