Lan tỏa rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe

Vừa qua, thành phố Đồng Nai hưởng ứng Lễ phát động Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hoạt động nhằm khuyến khích người dân hình thành thói quen vận động, chủ động chăm sóc sức khỏe, tiếp tục lan tỏa phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, hướng tới “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”.

Hơn 3 ngàn người dân Đồng Nai tham dự Lễ phát động Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe

Sáng sớm hay chiều tối, tại các công viên, khu dân cư và trên những cung đường ở Đồng Nai, hình ảnh người dân đi bộ, chạy bộ, đạp xe, tập dưỡng sinh đã trở nên quen thuộc. Người cao tuổi vận động để duy trì sức khỏe; thanh niên tìm đến sân bóng, sân cầu lông sau giờ làm việc để giải tỏa áp lực tinh thần, rèn luyện sức khỏe; trẻ em tham gia các môn thể thao yêu thích sau giờ học để giảm căng thẳng trong học tập, phát triển thể chất. Mỗi người lựa chọn cách tập luyện riêng, cùng hướng đến mục tiêu nâng cao thể chất, cải thiện tinh thần.

Với bà Lưu Kim Ngọc (66 tuổi, ở phường Trấn Biên), tập luyện TDTT đã trở thành thói quen hằng ngày. Khoảng 5 giờ sáng, bà đến công viên gần nhà tập thể dục, đi bộ và đạp xe khoảng 3km. Bà còn tham gia Câu lạc bộ Dưỡng sinh dành cho người cao tuổi tại khu phố.

Duy trì vận động nhiều năm giúp bà Ngọc cảm thấy tinh thần thoải mái, sức khỏe ổn định. Bà Ngọc cho rằng: Tập luyện phù hợp là cách giúp cơ thể dẻo dai, duy trì khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống. “Sức khỏe là vốn quý nhất. Nhiều năm nay, tôi duy trì thói quen tập luyện để cơ thể khỏe khoắn, tinh thần vui vẻ. Có sức khỏe thì mới chăm lo tốt cho gia đình và tham gia các hoạt động ở khu phố” - bà Ngọc chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Minh Tân (56 tuổi, ở phường Xuân Lập) chủ động sắp xếp thời gian vận động dù công việc bận rộn. Nhiều năm qua, ông duy trì chơi bóng đá, cầu lông cùng bạn bè; đồng thời đi bộ, chạy bộ vào ngày nghỉ cuối tuần. Ông Tân cũng chú ý chế độ ăn uống phù hợp, bảo đảm dinh dưỡng và lựa chọn môn thể thao yêu thích để duy trì lâu dài. Vận động thường xuyên giúp cơ thể linh hoạt, tinh thần phấn chấn, thuận lợi hơn trong công việc và sinh hoạt.

Phong trào rèn luyện TDTT cũng thu hút nhiều học sinh, sinh viên. Em Nguyễn Minh Hải (học sinh lớp 9, Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Trấn Biên) cho biết: Em chơi bóng đá từ năm 9 tuổi. Những năm gần đây, em tập thêm cầu lông và đi bơi vào dịp cuối tuần. Bóng đá giúp tăng cường thể lực, cầu lông rèn sự nhanh nhẹn, khả năng phản xạ, còn bơi lội giúp cơ thể vận động toàn diện. Việc tập luyện còn giúp em có thêm thời gian vui chơi ngoài trời, hạn chế sử dụng điện thoại và tập trung hơn vào học tập.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm qua, phong trào TDTT của Đồng Nai có bước phát triển tích cực. Phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân ngày càng mở rộng; các đội tuyển thể thao thành phố tham gia nhiều giải đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, đạt kết quả đáng ghi nhận. Trên cơ sở đó, UBND thành phố xây dựng Đề án Phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến phát triển thể thao theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Lan tỏa từ gia đình đến cộng đồng

Phong trào TDTT còn lan tỏa từ những gia đình cùng nhau vận động. Với anh Bạch Tấn Thành (ở phường Biên Hòa), đá bóng là cách rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc. Dù công việc tại công ty bận rộn, anh vẫn cố gắng ra sân vào buổi tối hoặc dịp cuối tuần và thường đưa con trai 11 tuổi đi cùng. Ban đầu, đây là dịp để 2 cha con vận động, vui chơi, giúp con hạn chế thời gian sử dụng điện thoại, xem tivi.

Nhận thấy con có năng khiếu bóng đá, anh Thành tạo điều kiện cho con tham gia câu lạc bộ đào tạo bài bản. Đến nay, con trai anh vẫn duy trì tập luyện tại câu lạc bộ. Vừa qua, con trai anh được tuyển chọn vào Đội U.11 phường Biên Hòa, tham gia Giải Bóng đá nhi đồng, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21-2026. Niềm đam mê bóng đá giúp 2 cha con có thêm thời gian bên nhau, tạo động lực để con kiên trì theo đuổi sở thích.

Cùng với người cao tuổi, học sinh, sinh viên và công nhân lao động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương cũng tích cực tham gia phong trào TDTT. Nhiều người đi bộ, chạy bộ vào buổi sáng hoặc chơi bóng chuyền, bóng bàn cùng đồng nghiệp sau giờ làm việc. Những hoạt động này tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ sở thích, góp phần xây dựng lối sống năng động và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe.

Anh Trần Văn Thuận (công tác tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Nghĩa) cho biết: Bóng đá là môn thể thao tôi yêu thích và duy trì tập luyện nhiều năm nay. Dù công việc cơ quan bận rộn, tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa chăm lo cho gia đình và rèn luyện sức khỏe. Bóng đá không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn mang lại nhiều lợi ích về tinh thần. Thói quen vận động vào buổi sáng giúp tôi có sức khỏe tốt hơn, tinh thần sảng khoái, đầu óc tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn.

Để phong trào phát triển bền vững, các địa phương trên địa bàn thành phố chú trọng duy trì hoạt động TDTT tại khu phố, trường học, cơ quan, đơn vị; tổ chức các giải đấu phù hợp với nhiều lứa tuổi, tạo điều kiện cho câu lạc bộ và nhóm thể thao phát triển. Công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng được quan tâm, hướng đến đưa việc tập luyện trở thành thói quen thường xuyên của mỗi người, mỗi gia đình.

Phó Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp Lưu Thị Hằng cho biết: Trước nhu cầu tập luyện TDTT ngày càng tăng, phường tiếp tục rà soát hệ thống sân bãi, thiết chế văn hóa, thể thao hiện có để khai thác hiệu quả; đồng thời đề xuất cải thiện những điều kiện còn thiếu. Địa phương cũng khuyến khích sự phối hợp giữa các khu phố, trường học, cơ quan, câu lạc bộ trên địa bàn và vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực phù hợp, tạo thêm không gian tập luyện cho người dân.

“Chúng tôi mong mỗi người dân lựa chọn được môn thể thao phù hợp với độ tuổi, điều kiện sinh hoạt và sức khỏe để duy trì tập luyện thường xuyên. Khi phong trào lan tỏa đến từng khu phố, từng gia đình, đó là nền tảng để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân” - bà Hằng chia sẻ.