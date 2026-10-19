Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở phường Đông Sơn

Người dân phường Đông Sơn tích cực dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Tuy nhiên, trong nhịp sống của xã hội hiện đại, loại hình nghệ thuật này cũng đứng trước nguy cơ mai một khi lớp nghệ nhân cao tuổi dần vắng bóng, lớp trẻ ít có điều kiện tiếp cận. Chính vì vậy, những người say mê, am hiểu và mong muốn đưa các làn điệu dân ca, dân vũ ngày càng lan tỏa trong đời sống đã cùng nhau tập hợp lại để thành lập nên CLB Ngũ trò Viên Khê.

“CLB thu hút được 50 thành viên tham gia; trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn tích cực tập luyện, biểu diễn phục vụ Nhân dân và tham gia, giành nhiều giải cao tại các hội thi, hội diễn do tỉnh, địa phương tổ chức. Không chỉ vậy, việc truyền dạy cho lớp trẻ cũng được quan tâm thực hiện tốt theo hướng “cầm tay, chỉ việc”. Các thành viên lớn tuổi kiên trì hướng dẫn lớp trẻ từng lời ca, động tác diễn xướng, giúp con cháu hiểu sâu hơn về giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này và nâng cao ý thức trong việc bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương”, bà Liên chia sẻ.

Cùng với việc thành lập CLB Ngũ trò Viên Khê, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cũng đã, đang được người dân trong tổ dân phố Đông Anh quan tâm thực hiện, mang lại hiệu quả cao. Trong đó, các phong trào xây dựng “Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, xây dựng môi trường sống sạch - đẹp - an toàn là một trong những nội dung trọng tâm, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Trong tổ dân phố ngày càng có nhiều hộ gia đình tham gia đăng ký và phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chuẩn để đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, lối giao tiếp ứng xử lịch sự, văn hóa được đề cao. Cùng với đó, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng lên, bằng những hành động cụ thể, như bỏ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nơi sinh sống, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, cùng nhau đưa việc giữ gìn vệ sinh môi trường thành một nét văn hóa, một thói quen hàng ngày...

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) là động lực để xây dựng cuộc sống mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, phường Đông Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và nội dung của phong trào, thông qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, các buổi sinh hoạt tổ dân phố và tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu để người dân biết và thực hiện.

Cùng với đó, để người dân có nơi tập luyện văn nghệ, thể thao, phường đã quan tâm khuyến khích các tổ dân phố tích cực đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa khang trang, đồng bộ, từ nhà văn hóa, sân chơi bãi tập, đến các trang thiết bị, loa đài, bàn ghế. Nhờ đó, các phong trào văn hóa, văn nghệ ở phường ngày càng phát triển, thu hút được đông đảo người dân tham gia. Hiện, phường đã thành lập được 4 CLB Ngũ trò Viên Khê, hoạt động thường xuyên, sôi nổi, góp phần tạo môi trường để người dân, nghệ nhân và những người yêu thích cùng tham gia thực hành, biểu diễn, học hỏi và trao truyền các làn điệu dân ca, dân vũ đến lớp trẻ.

Ngoài ra, để phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng có sức lan tỏa và đi vào chiều sâu, các tổ dân phố đều xây dựng được hương ước, quy ước theo đúng quy chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nội dung các hương ước, quy ước đều có sự kế thừa, chọn lọc những thuần phong mỹ tục tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục, xây dựng các hoạt động văn hóa lành mạnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng có sức lan tỏa, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Qua bình xét, hằng năm tỷ lệ gia đình văn hóa ở phường đạt gần 90%. Các gia đình đạt danh hiệu văn hóa đều là gia đình tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu thành đạt và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Việc tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đường làng, ngõ xóm cũng được các khu dân cư trong phường quan tâm thực hiện. Nhiều khu dân cư đã đầu tư xây dựng khuôn viên, cây xanh, cổng chào... tạo môi trường thoáng mát, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Những kết quả đạt được từ phong trào TDĐKXDĐSVH ở phường Đông Sơn, không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, mà còn tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.