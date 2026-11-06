Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở Thái Hòa

Khi lòng dân đồng thuận

Trong không khí sôi nổi hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), chúng tôi về thăm Làng văn hóa kiểu mẫu Tây Sơn, xã Thái Hòa.

Trưởng thôn Tây Sơn Trần Thị Hiền, 48 tuổi, phấn khởi chia sẻ: "Thôn hiện có 156 hộ với hơn 560 nhân khẩu. Giai đoạn 2020-2024, người dân đã tự nguyện đóng góp 1,3 tỷ đồng, hơn 3.000 ngày công lao động và hiến hơn 3.000m2 đất thổ cư, đất ruộng, đất vườn để mở mới tuyến đường Đồi Cu Vơ dài 136m, rộng 3,5m, tạo thuận lợi cho việc đi lại".

Tiêu biểu trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới có các gia đình ông Trần Anh Dũng, bà Hoàng Thị Minh Thu; ông Nguyễn Hữu Đức, ông Nguyễn Văn Toán...

Ao cá do ông Nguyễn Hữu Đức hiến tặng đang được cải tạo, xây dựng để khánh thành dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.

Với sự đồng lòng, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, năm 2024, thôn Tây Sơn được công nhận danh hiệu Làng văn hóa kiểu mẫu của tỉnh.

Từ khi đạt danh hiệu, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Vào mỗi buổi chiều, nhất là buổi tối, nhà văn hóa thôn trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, tập luyện thể dục thể thao, tham gia các hoạt động văn nghệ.

Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Hữu Đức đã tự nguyện hiến 600m2 diện tích ao để thôn cải tạo, xây dựng không gian sinh hoạt, vui chơi chung. Công trình hiện đang được triển khai với kinh phí khoảng 300 triệu đồng do Nhân dân đóng góp.

Thôn Tây Sơn đạt danh hiệu Làng văn hóa kiểu mẫu năm 2024.

Không chỉ ở Tây Sơn, tại các thôn khác trên địa bàn xã, phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới cũng được người dân tích cực hưởng ứng. Diện mạo nông thôn từng ngày đổi thay, nhiều công trình, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Để phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đạt hiệu quả thiết thực, xã Thái Hòa chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tuyến đường Đồi Cu Vơ dài 136m, rộng 3,5m được mở rộng nhờ sự đóng góp kinh phí, ngày công và hiến đất của Nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới

Theo Trưởng Phòng Văn hóa xã Thái Hòa Nguyễn Văn Quân, xã Thái Hòa là vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi hội tụ những giá trị tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của các thế hệ Nhân dân. Trải qua quá trình xây dựng, phát triển, Thái Hòa đang từng ngày đổi mới, mang diện mạo của vùng nông thôn năng động, giàu tiềm năng.

Đối với từng nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH, xã triển khai các giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, chấp hành kỷ cương, pháp luật; đầu tư, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh tuyên truyền, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, phong tục truyền thống.

Xác định xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa là nội dung cốt lõi của phong trào TDĐKXDĐSVH, các thôn đã xây dựng quy ước, hương ước, quy định cụ thể trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, gia đình trong thực hiện các tiêu chí.

Công tác đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, góp phần nâng cao cả số lượng và chất lượng các danh hiệu.

Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng đi vào nền nếp. Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp, các thôn đều xây dựng được sân bóng chuyền hơi, sân bóng đá, thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác khuyến học, khuyến tài cũng được quan tâm.

Người dân xã Thái Hòa tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hòa Dương Thành Quyết cho biết: "Việc xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí văn hóa không chỉ góp phần khơi dậy, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà còn tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Đến nay, xã có 6.019/6.387 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 96,5%; 100% số thôn đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa; 28/28 thôn có nhà văn hóa hoạt động độc lập. Xã duy trì hoạt động của gần 50 câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục phát triển sâu rộng, thời gian tới, xã Thái Hòa sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa. Đồng thời, tiếp tục vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu cũng được chú trọng nhằm tạo sức lan tỏa, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong cộng đồng, phấn đấu xây dựng xã đạt danh hiệu “Xã tiêu biểu”.