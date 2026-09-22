Lan tỏa phong trào văn nghệ quần chúng các dân tộc Sơn La

Liên hoan góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng Sơn La phát triển bền vững.

Theo đó, Liên hoan dự kiến được tổ chức vào quý IV.2026 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La, diễn ra trong 3 ngày, 2 đêm với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ nhiều địa phương trong tỉnh.

Với chủ đề "Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Sơn La", các đoàn sẽ tranh tài ở ba thể loại ca, múa và nhạc. Mỗi chương trình gồm 5 tiết mục, có thời lượng từ 20 đến 25 phút, kể cả phần dẫn.

Đối tượng tham gia là nghệ nhân, diễn viên quần chúng đang sinh sống, học tập và làm việc tại Sơn La. Mỗi đoàn có không quá 45 người. Công chức, viên chức tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cùng người đang học hoặc đã tốt nghiệp trường nghệ thuật chuyên nghiệp không thuộc đối tượng dự thi.

Liên hoan là dịp phát hiện, bồi dưỡng các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Sơn La

Liên hoan dự kiến có khoảng 120 tiết mục của 24 xã, phường đã đăng ký tham gia.

Ban tổ chức sẽ trao một giải A, hai giải B, ba giải C và 18 giải khuyến khích toàn đoàn. Các tiết mục xuất sắc ở từng thể loại được xét trao giải A, B, C; ngoài ra còn có giải phụ dành cho diễn viên cao tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức. Các địa phương chủ động lựa chọn diễn viên, xây dựng chương trình và tổ chức tập luyện, bảo đảm liên hoan diễn ra an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.