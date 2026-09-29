Lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở Nông Trang

Hội viên Câu lạc bộ Tổ dân phố Tất Thành, phường Nông Trang biểu diễn ca khúc cách mạng.

Hiện nay, trên địa bàn phường có 22 CLB văn hóa, văn nghệ quần chúng với khoảng 1.250 thành viên. Hoạt động của các CLB ngày càng đa dạng, từ văn nghệ quần chúng, dân ca, dân vũ đến các hoạt động giao lưu, biểu diễn phục vụ những ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện của địa phương. Việc duy trì và phát triển các CLB không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tinh thần mà còn tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng.

Phường quan tâm hướng dẫn các tổ dân phố duy trì sinh hoạt, tạo điều kiện để các CLB giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Đồng chí Bùi Thị Thúy An - cán bộ phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội phường Nông Trang cho biết: Các CLB được hình thành từ nhu cầu thực tế của người dân nên có sức sống khá bền. Phường khuyến khích các tổ dân phố phát huy điều kiện sẵn có, huy động người dân cùng tham gia, qua đó tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, tăng sự gắn kết trong cộng đồng. Các hoạt động văn nghệ cũng góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Điểm đáng chú ý trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở Nông Trang là các CLB không chỉ sinh hoạt nội bộ mà còn thường xuyên giao lưu giữa các tổ dân phố trong và ngoài phường. Qua mỗi buổi giao lưu, các thành viên có thêm cơ hội học hỏi, chia sẻ cách tổ chức hoạt động, đồng thời tạo không khí vui tươi trong cộng đồng.

Tại nhiều tổ dân phố, các CLB duy trì sinh hoạt từ 1-2 lần/tuần. Không đặt nặng hình thức, các buổi sinh hoạt chủ yếu tạo không gian để người dân cùng luyện tập, trao đổi và chuẩn bị các tiết mục phục vụ hoạt động chung. Chính sự đều đặn đó giúp phong trào không mang tính thời điểm mà từng bước trở thành sinh hoạt thường xuyên của người dân.

Một tiết mục múa do hội viên Câu lạc bộ tổ dân phố Tất Thành, phường Nông Trang biểu diễn.

Bà Tạ Thị Hải Huyền - Chủ nhiệm CLB văn nghệ tổ dân phố Lâm Thắng chia sẻ: Điều quan trọng nhất để CLB duy trì được hoạt động là có sự tham gia tự nguyện và nhiệt tình của hội viên. Mỗi người một công việc, độ tuổi khác nhau nhưng khi tham gia đều tìm thấy niềm vui và sự gắn kết. Những buổi tập văn nghệ, giao lưu ca múa tạo cơ hội để mọi người trò chuyện, sẻ chia và hiểu thêm về hoàn cảnh, sở thích của nhau.

Không chỉ phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, các CLB còn trở thành lực lượng tích cực tham gia các chương trình văn nghệ tại tổ dân phố. Nhiều tiết mục được chuẩn bị từ chính các buổi sinh hoạt thường kỳ, sau đó biểu diễn trong các ngày lễ, hội, các chương trình tuyên truyền hoặc giao lưu giữa các tổ dân phố. Với người dân, việc tham gia văn nghệ cũng đem lại những giá trị thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Hội viên Nguyễn Thị Thanh Hương - CLB văn nghệ tổ dân phố Vũ Duệ cho biết: Tham gia CLB giúp bản thân có thêm niềm vui sau công việc, được giao lưu với mọi người và rèn luyện sức khỏe. Mỗi khi có chương trình của tổ dân phố hay phường, các thành viên đều chủ động tập luyện để có tiết mục phục vụ bà con.

Cùng với các loại hình văn nghệ quần chúng, hoạt động hát Xoan được Nông Trang quan tâm duy trì, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn. Hiện phường có 1 CLB hát Xoan với 25 thành viên và 6 CLB hát Xoan tại các tổ dân phố với tổng số 189 thành viên.

Các CLB hát Xoan duy trì luyện tập, giao lưu, biểu diễn, tạo môi trường để những làn điệu Xoan được tiếp tục vang lên trong đời sống cộng đồng. Việc duy trì hoạt động thường xuyên không chỉ giúp các thành viên nâng cao kỹ năng mà còn tạo cơ hội để những người trẻ tìm hiểu, tiếp cận loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hội viên Câu lạc bộ hát Xoan phường Nông Trang biểu diễn tiết mục Xoan cổ “Bỏ bộ 1”.

Bà Nguyễn Thị Phương Thích - Chủ nhiệm CLB hát Xoan phường Nông Trang cho biết: Câu lạc bộ duy trì hoạt động dựa trên niềm yêu thích của các thành viên. Ngoài luyện tập các tiết mục, câu lạc bộ chú trọng hướng dẫn những thành viên mới, nhất là người trẻ, giúp họ hiểu hơn về hát Xoan và có thể cùng tham gia biểu diễn. Qua các buổi giao lưu, thành viên các CLB có điều kiện học hỏi, trao đổi cách hát, cách thể hiện, góp phần duy trì những làn điệu truyền thống.

Với những người gắn bó với hát Xoan, mỗi buổi luyện tập không đơn thuần là một hoạt động văn nghệ mà còn là dịp tìm về những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Chị Vũ Thị Hồng - thành viên CLB hát Xoan, chia sẻ: Tham gia hát Xoan giúp bản thân hiểu hơn về văn hóa truyền thống và có ý thức giữ gìn những làn điệu của quê hương. Được cùng mọi người luyện tập, biểu diễn và giao lưu, niềm yêu thích đối với hát Xoan ngày càng được vun đắp.

Mỗi buổi sinh hoạt, mỗi chương trình giao lưu không chỉ mang đến những phút giây thư giãn mà còn góp phần kết nối người dân, xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố. Khi người dân trở thành chủ thể của các hoạt động văn hóa, phong trào có thêm nền tảng để duy trì bền vững, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh và giàu bản sắc.