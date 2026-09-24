Lan toả phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” ở Lâm Thao

Hội viên Hội người cao tuổi xã Lâm Thao giao lưu văn nghệ mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

Với hơn 5.300 hội viên sinh hoạt tại 19 chi hội, Hội Người cao tuổi xã Lâm Thao xác định chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các hoạt động của Hội từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của hội viên, qua đó tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục gắn bó với gia đình và cộng đồng.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi được Hội quan tâm. Toàn xã hiện có 533 người cao tuổi được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội; 3.599 người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó 2.716 người hưởng chế độ hưu trí.

Cùng với đó, công tác thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ được triển khai kịp thời, góp phần động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục gắn bó với gia đình và cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe là một trong những nội dung được Hội chú trọng, nhất là trong Tháng hành động Vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”.

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Lâm Thao Đào Sông Thương cho biết: “Trong đợt 1, gần 700 hội viên người cao tuổi đã được khám sức khỏe. Đợt 2 được tổ chức trong tuần cuối tháng 9, các chi hội tiếp tục vận động hội viên tham gia khám, sàng lọc sức khỏe, góp phần giúp người cao tuổi được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phù hợp”.

Người cao tuổi xã Lâm Thao được khám sức khỏe miễn phí.

Việc tổ chức khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ cũng góp phần chuyển từ chăm sóc khi phát sinh bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ về sức khỏe, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Bên cạnh chăm sóc y tế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, tạo sân chơi phù hợp, giúp hội viên nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Toàn xã hiện có 20 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và 1 câu lạc bộ dưỡng sinh với gần 500 hội viên tham gia.

Nhiều hội viên còn tích cực luyện tập dân vũ, bóng chuyền hơi, đi bộ... Việc rèn luyện thể chất từng bước trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên, giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, tinh thần vui vẻ và tăng cường sự gắn kết với cộng đồng.

Công tác chăm lo người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cũng được Hội quan tâm. Các nguồn lực xã hội hóa và Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được sử dụng đúng quy định, công khai, minh bạch để thăm hỏi, hỗ trợ người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Cùng với chăm lo đời sống, Hội Người cao tuổi xã Lâm Thao chú trọng phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của hội viên trong gia đình và cộng đồng. Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” được triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế.

Trong nhiệm kỳ 2021 -2026, có 909 hội viên được bình xét, công nhận danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”, trong đó 732 hội viên được trao Giấy chứng nhận.

Phát huy uy tín và kinh nghiệm sống, nhiều người cao tuổi tích cực vận động con, cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động tại thôn, hòa giải ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa.

Trong phát triển kinh tế, có hơn 2.000 hội viên tham gia hỗ trợ gia đình phát triển kinh tế, gần 1.800 hội viên trực tiếp lao động sản xuất. Những con số này cho thấy người cao tuổi vẫn đang đóng góp tích cực vào kinh tế gia đình và đời sống xã hội bằng khả năng, kinh nghiệm của mình.

Mô hình chăn nuôi của hội viên Vũ Văn Quang- Chi hội Người cao tuổi thôn Ngọc Tỉnh.

Ông Vũ Văn Quang, hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Ngọc Tỉnh là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Nhiều năm liền, ông đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với mô hình kinh tế VAC kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất giống.

Gia đình ông hiện duy trì 25 con lợn nái, 200 con lợn thịt, 3ha ao chuyên sản xuất cá giống và phát triển thêm nghề sản xuất rau giống. Mỗi năm, gia đình xuất bán khoảng 50 tấn lợn hơi, tạo nguồn thu nhập ổn định. Không chỉ làm kinh tế, ông Quang còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, vận động hội viên mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Mô hình chăn nuôi gà ri của gia đình ông Hà Tấn Khang- Chi hội trưởng Chi hội 8.

Từ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, hòa giải ở cơ sở đến chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, người cao tuổi xã Lâm Thao đang khẳng định vai trò trong đời sống cộng đồng. Những việc làm thiết thực của các hội viên không chỉ góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cộng đồng, để Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” là động lực giúp người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích góp phần xây dựng quê hương Lâm Thao ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển.