Lan tỏa phong trào thể dục thể thao từ cơ sở

Sôi nổi phong trào thể thao quần chúng

Tại Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, không khí thi đấu diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các vận động viên ở nhiều lứa tuổi.

Các vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 tại phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Võ Giang

Mỗi vận động viên đến với giải chạy bằng một mục tiêu riêng. Có người quyết tâm đạt thành tích cao, có người tham gia để thử sức, nhưng tất cả đều chung niềm vui khi được hòa mình vào ngày hội thể thao của địa phương. Sự góp mặt của các vận động viên trẻ cũng cho thấy sức hấp dẫn của phong trào chạy bộ đối với học sinh, thanh thiếu niên.

Theo đại diện Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Ô Chợ Dừa, thực hiện kế hoạch của UBND phường, đơn vị đã tổ chức chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 trên địa bàn, đồng thời thành lập đội tuyển tham gia chung kết cấp thành phố. Đây là một trong những hoạt động thể thao trọng tâm của địa phương trong năm nay.

Cùng với giải chạy, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường được triển khai thông qua nhiều hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Ngay từ đầu năm, phường đã tổ chức giải bóng đá giao hữu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ, thu hút 6 đội bóng đến từ các khu dân cư, cơ quan trên địa bàn.

Các vận động viên học sinh tham gia Giải thể thao học sinh của phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Võ Giang

Bên cạnh các hoạt động thể thao quần chúng, phường Ô Chợ Dừa còn chú trọng phát triển phong trào thể thao học đường. Giải thể thao học sinh năm học 2025-2026 của phường được tổ chức với 4 môn thi đấu, thu hút hơn 200 vận động viên tham gia. Kết thúc giải, UBND phường đã biểu dương, trao giải cho 88 vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Không dừng lại ở những hoạt động thi đấu trong phạm vi địa phương, phường Ô Chợ Dừa còn tích cực thành lập các đội tuyển tham gia giải thể thao cấp thành phố.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường, các vận động viên của địa phương đã giành 17 huy chương tại các giải thể thao hè cấp thành phố, trong đó có thành tích ở các môn bóng bàn, Wushu và vật.

Các vận động viên trẻ tham gia thi đấu môn Wushu, góp phần phát triển phong trào thể thao học đường và thể thao thành tích cao. Ảnh: P.V

Đưa thể thao đến gần người dân

Từ thực tế tổ chức các giải đấu, có thể thấy nhu cầu tham gia hoạt động thể dục thể thao của người dân ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, để phong trào phát triển bền vững, việc tổ chức các giải đấu cần gắn với duy trì hoạt động thường xuyên tại khu dân cư, trường học, cơ quan và các câu lạc bộ thể thao.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Võ Giang

Đối với một địa bàn đô thị như Ô Chợ Dừa, không gian dành cho hoạt động thể dục thể thao cũng là vấn đề cần được quan tâm. Trong điều kiện quỹ đất đô thị hạn chế, việc khai thác hiệu quả các sân chơi, điểm tập luyện công cộng và thiết chế thể thao hiện có đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp sân thể thao tại số 42 Hoàng Cầu. Đây là một trong những nhiệm vụ gắn với việc hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao trên địa bàn.

Trao đổi về định hướng phát triển phong trào, bà Vũ Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Ô Chợ Dừa, cho biết, trong những tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục tổ chức các hoạt động thể dục thể thao dành cho mọi người, thành lập đội tuyển tham gia các giải đấu cấp thành phố và toàn quốc; đồng thời phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể tổ chức các giải thi đấu theo kế hoạch.

Hoạt động thi đấu cầu lông góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Võ Giang

Các hoạt động giao lưu, thi đấu giữa những khu dân cư, tổ dân phố nếu được duy trì thường xuyên sẽ góp phần mở rộng số người tham gia, đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng.