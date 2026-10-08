Lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng

Các đại biểu và đông đảo người dân tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì quốc thịnh”, những năm qua, phong trào TDTT quần chúng ở tỉnh đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Người dân tích cực rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật. Nhờ đó, số lượng người tập luyện TDTT thường xuyên, các câu lạc bộ (CLB) và hộ gia đình thể thao tăng lên cả về lượng và chất. Bên cạnh các môn bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn hay pickleball, các môn thể thao dân tộc và trò chơi truyền thống như kéo co, vật, cờ tướng, bơi chải, bắn nỏ, đẩy gậy cũng được bảo tồn và phát triển gắn liền với các lễ hội truyền thống.

Đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Phong trào TDTT quần chúng đã lan tỏa mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn. Các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và không gian sinh hoạt để Nhân dân thường xuyên tập luyện. Những nỗ lực này không chỉ giúp nâng cao thể chất, rèn luyện ý chí cho người dân mà còn củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của phong trào là kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên trong tỉnh đạt 42,7% (tăng 0,3% so với năm 2025). Toàn tỉnh duy trì và phát triển được 2.350 CLB thể thao (tăng 44 CLB) và tỷ lệ gia đình thể thao đạt 34,4% (tăng 0,5% so với năm 2025). Tỉnh tổ chức và phối hợp tổ chức thành công nhiều giải đấu lớn như: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải Marathon “về nguồn”, các hoạt động thể thao trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.

Đặc biệt, dấu ấn đậm nét trong đời sống thể thao quần chúng của tỉnh là việc tổ chức thành công Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 vào sáng 30/8. Điểm cầu cấp tỉnh tại sân vận động Trường Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang đã thu hút khoảng 3.500 người tham gia, bao gồm lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân. Các lực lượng đi bộ trên tuyến đường dài khoảng 1,7km, qua đường Nguyễn Tất Thành và khu vực Bệnh viện Sản Nhi. Sự kiện ý nghĩa này không chỉ hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”.

Chương trình năm 2026 trên phạm vi toàn quốc đã ghi nhận hơn 1,7 triệu người tham gia với hơn 10 tỷ bước chân, đồng thời chính thức xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường. Thành công này khẳng định sức hút mạnh mẽ của loại hình đi bộ - môn thể thao giản dị, dễ thực hiện, không đòi hỏi dụng cụ đắt đỏ nhưng mang lại giá trị to lớn về sức khỏe và sự gắn kết cộng đồng.

Theo đồng chí Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tập trung mở rộng, phát triển đa dạng các loại hình tập luyện, khuyến khích thể thao giải trí, dịch vụ TDTT, đồng thời khai thác và bảo tồn hiệu quả các giá trị thể thao dân tộc truyền thống. Với các mục tiêu cụ thể phấn đấu trong năm 2026 như tỷ lệ người tập luyện thường xuyên đạt 43%, duy trì 2.395 CLB TDTT và 34,9% gia đình thể thao, phong trào thể thao quần chúng của tỉnh hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.