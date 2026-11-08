Lan tỏa phong trào thể dục thể thao ở xã Cẩm Thủy

Người dân xã Cẩm Thủy thi đấu bóng chuyền.

Còn anh Phạm Xuân Tiệp, thôn Cửa Hà cho biết: “Thanh niên ở xã hiện chơi nhiều môn thể thao khác nhau, như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, pickleball... Hoạt động thể thao đã gắn kết mọi người với nhau, tạo ra một môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp các bạn trẻ tránh xa các tệ nạn xã hội”.

Để có được phong trào thể thao sôi nổi như hiện nay, chính quyền xã Cẩm Thủy đã chủ động xây dựng các tiêu chí, nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động TDTT thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cũng như nhu cầu, sở thích của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đến nay, 12/12 thôn của xã đều đã xây dựng được các sân chơi, bãi tập, đảm bảo diện tích, không gian rộng, được lắp đặt các dụng cụ tập luyện TDTT phù hợp với mọi lứa tuổi. Năm 2026, xã triển khai cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa - khu thể thao tại các thôn: Phong Ý, Cẩm Ngọc và Ngọc Thịnh với tổng kinh phí 1,326 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ một số trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Các bộ môn thể thao hiện đại như bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông... phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, bộ môn bóng chuyền hơi thu hút đông đảo mọi lứa tuổi tham gia, từ các cụ già trong hội người cao tuổi, phụ nữ cho đến thanh thiếu niên. Mỗi thôn đều thành lập từ 2 đến 3 câu lạc bộ (CLB) thể thao, hoạt động đều đặn và thường xuyên tổ chức các giải giao lưu giữa các thôn vào các dịp lễ, tết. Với dân tộc Kinh chiếm 55,95%, Mường chiếm 40,47% và các dân tộc khác chiếm 3,58% nên xã không chỉ phát triển các môn thể thao hiện đại mà còn chú trọng gìn giữ những môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đánh mảng, đẩy gậy...

“12 chi hội phụ nữ của xã có 3.506 hội viên, thành lập 12 CLB thể thao. Các chi hội đều tổ chức nhiều hoạt động TDTT nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong giới nữ. Hiện có khoảng gần 90% hội viên phụ nữ thường xuyên luyện tập TDTT. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ năng động, khỏe mạnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc”, Chủ tịch Hội LHPN xã Bùi Thị Xuyên chia sẻ.

Chị Trần Thị Thúy, Bí thư Đoàn xã Cẩm Thủy cho biết: “Đoàn xã thường xuyên tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi tham gia rèn luyện TDTT. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, nhiều giải đấu đa dạng để thanh niên rèn luyện sức khỏe. Hiện có 3 CLB thể thao do thanh niên thành lập cùng hàng chục CLB thể thao theo sở thích trong thanh niên. Tỷ lệ thanh niên thường xuyên chơi thể thao đạt trên 60%”.

Đến nay tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên của xã đạt 47%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 42%; có trên 50 CLB, hội nhóm tập luyện TDTT. Từ phong trào thể thao rộng khắp đã giúp xã luôn đứng tốp đầu về thành tích và phong trào TDTT khu vực miền núi của tỉnh. Tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026, xã Cẩm Thủy đã đoạt 1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ; nhận cờ thi đua đơn vị đạt hạng 5/76 xã miền núi. Xã cũng đạt thêm 3 HCĐ tại các giải thể thao cấp tỉnh trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy Lê Anh Tuấn cho biết: “Trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, TDTT ở xã Cẩm Thủy không chỉ là những hoạt động phục vụ đời sống tinh thần, mà đã trở thành “chất keo” kết nối cộng đồng, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo động lực nội sinh để xã tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng vùng quê miền núi ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển TDTT quần chúng; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các CLB thể thao, phát huy những môn thể thao thế mạnh, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất. Mục tiêu là đưa việc rèn luyện TDTT trở thành thói quen thường xuyên của mỗi người dân”.