Lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong mỗi người dân

Chương trình tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, kết hợp trực tuyến tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động tại chương trình.

Sau nghi thức phát động, các đại biểu, các lực lượng, vận động viên, người dân tham gia chạy, đi bộ đồng hành.

Lễ phát động nhằm lan tỏa thông điệp sức khỏe Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia.

Cùng với đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội, từng bước đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày.

Các vận động viên tham dẹ và chạy đồng hành tại chương trình.

Chương trình được kỳ vọng không chỉ tạo nên một ngày hội thể thao sôi động mà còn mở đầu cho một phong trào có chiều sâu.

Chương trình hướng tới góp phần xây dựng lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu “Một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động”.

Tại chương trình, các đại biểu, các lực lượng, vận động viên, người dân còn được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, hướng dẫn tập luyện, tư vấn sức khỏe.

Đông đảo người dân tham gia các hoạt đông sau lễ phát động.