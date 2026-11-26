Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyến BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị. Tham dự hội nghị có 100 đại biểu đại diện cho các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2021 - 2026, bám sát Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Bình quân mỗi năm có trên 7.000 hộ nông dân đăng ký tham gia các phong trào thi đua. Trong giai đoạn 2021 - 2026, toàn tỉnh có trên 3.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng hơn 500 hộ so với giai đoạn 2016 - 2021.

Đại biểu tham quan gian hàng nông sản các địa phương.

Thông qua phong trào, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả được hình thành và nhân rộng; các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp từng bước phát triển. Hội viên nông dân ngày càng chủ động đổi mới phương thức sản xuất, tăng cường liên kết, xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã được đưa vào chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Đây là cơ sở để các địa phương gắn nâng cao chất lượng phong trào với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đại diện nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mùa A Vảng ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp Hội Nông dân và hội viên trong tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời khẳng định, phong trào đã đóng góp tích cực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Mùa A Vảng cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Đó là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững; tình trạng “được mùa, mất giá” và phá vỡ hợp đồng tiêu thụ sản phẩm vẫn xảy ra; việc ứng dụng công nghệ cao, thương mại điện tử chưa phổ biến; hạ tầng phục vụ bảo quản, chế biến sâu còn thiếu đồng bộ.

Để phong trào tiếp tục phát triển thực chất trong giai đoạn mới, đề nghị các cấp Hội Nông dân tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng trong hội viên nông dân; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Các cấp hội cần tích cực hỗ trợ nông dân tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, xanh, thông minh và bền vững; chú trọng phát triển cây cà phê, mắc ca làm trọng tâm ưu tiên. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Phát huy vai trò nòng cốt của các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong thành lập, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã; củng cố mối liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông, hướng tới ổn định đầu ra cho sản phẩm. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, tăng cường phối hợp với các ngân hàng, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất.

Đại biểu nghe các tham luận tại hội nghị

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể, 20 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen 25 hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2026.

5 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.