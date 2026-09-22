Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Đại diện Hội Nông dân các xã, phường tham gia kí kết.

Tham dự chương trình có 250 đại biểu là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đại diện các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã tiêu biểu thuộc 17 xã, phường cụm phía bắc thành phố.

Qua 5 năm triển khai, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Bình quân mỗi năm, có khoảng 45.200 hộ nông dân đăng ký tham gia; qua bình xét có 22.757 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Từ phong trào, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và tham gia chuỗi giá trị, từng bước nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính quê hương mình.

Năm 2026, Hội Nông dân thành phố đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương nông dân tiêu biểu; đồng thời các cấp Hội phải bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, tổ chức thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Dịp này, Hội Nông dân thành phố cũng phát động hưởng ứng Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030.