Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp gỡ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện”. Ảnh: Viết Thành

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và 69 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội (23/11/1957 - 23/11/2026).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Trung ương và thành phố.

Đổi mới hoạt động nhân đạo, hướng tới trợ giúp bền vững

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực nhấn mạnh ý nghĩa của phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Thời gian qua, phong trào được các cấp Hội triển khai thường xuyên, sâu rộng nhằm khơi dậy truyền thống nhân ái của dân tộc, khuyến khích cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng của mỗi người.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Qua triển khai, nhiều tấm gương người tốt, việc thiện và mô hình hiệu quả đã được phát hiện, biểu dương, nhân rộng; góp phần cụ thể hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ: “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2026, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Lê Tự Lực cho biết, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành và sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cấp Hội đã chủ động vận động nguồn lực, tổ chức nhiều chương trình trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi. Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ sinh kế và cứu trợ khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao tặng các Trung tâm biểu trưng số tiền 100 triệu đồng. Ảnh: Viết Thành

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, phía sau mỗi chương trình là sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và sự chung tay bền bỉ của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm. Dù là những đóng góp lớn về vật chất hay việc làm âm thầm, giản dị, tất cả đều thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Chủ tịch Hội trân trọng tri ân các tập thể, cá nhân đã đồng hành, đóng góp cho hoạt động nhân đạo của Hội trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao tặng các Trung tâm những phần quà thiết thực. Ảnh: Viết Thành

Để phong trào tiếp tục phát triển thực chất, trở thành nét đẹp thường xuyên trong đời sống cộng đồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Lê Tự Lực đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và nhân dân về ý nghĩa của phong trào; chú trọng phát hiện, giới thiệu, nhân rộng những tấm gương bình dị, việc làm tốt ngay từ cơ sở.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhân đạo theo hướng thiết thực, sát nhu cầu; phát triển các mô hình thường xuyên, bền vững, gắn trợ giúp trước mắt với hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, giúp người được trợ giúp từng bước ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng yêu cầu các đơn vị phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối của tổ chức Hội; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhân đạo phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, qua đó xây dựng niềm tin và thúc đẩy sự đồng hành lâu dài của cộng đồng.

Cùng với đó, cần củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nhất là ở cơ sở; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, phát triển lực lượng tình nguyện viên có kiến thức, kỹ năng; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến để ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố bày tỏ mong muốn, mỗi tập thể, cá nhân được tôn vinh sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, lan tỏa những việc làm tốt và giá trị nhân văn tới cộng đồng.

“Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, phong trào “Người tốt, việc thiện” sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, giàu đẹp và nghĩa tình”, đồng chí Lê Tự Lực nhấn mạnh.

Nâng cao hiệu quả, tính bền vững của hoạt động nhân đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chào trân trọng, thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, đặc biệt là các điển hình tiên tiến được tôn vinh tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Nhắc lại dấu mốc lịch sử cách đây 80 năm, khi đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Hội Hồng thập tự Việt Nam, tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, hoàn thành sứ mệnh cao cả, trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái, địa chỉ tin cậy của người nghèo, người yếu thế và những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, công tác Hội và phong trào nhân đạo của Thủ đô Hà Nội luôn giữ vững vị trí lá cờ đầu của cả nước. Những kết quả đạt được trong thời gian qua rất đáng trân trọng và tự hào.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Hà Nội hiện có hơn 700.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia các hoạt động nhân đạo thiết thực, hiệu quả. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Tháng Nhân đạo, Tết Nhân ái đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng, trợ giúp hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng, biểu dương 80 gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Ảnh: Viết Thành

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng, biểu dương 80 gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Ảnh: Viết Thành

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng, biểu dương 80 gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Ảnh: Viết Thành

Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận hơn 1,42 triệu đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng nghìn người bệnh. Phong trào Chữ thập đỏ gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” - nét đẹp văn hóa đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 300.000 người thuộc nhóm yếu thế, cần sự trợ giúp thường xuyên của Nhà nước và xã hội.

Thông qua các hoạt động nhân đạo, nhiều tấm gương tiêu biểu đã hết lòng, hết sức tham gia giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người gặp hoạn nạn, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, tô thắm truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người Tràng An, Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn các điển hình tiên tiến được tôn vinh tiếp tục lan tỏa phong trào “Người tốt, việc thiện” sâu rộng hơn nữa trong đời sống xã hội; bởi mỗi sự quan tâm, thăm hỏi, sẻ chia sẽ góp phần sưởi ấm lòng người, mang lại nụ cười cho những người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ trong cả nước, trong đó có Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa công tác nhân đạo và phong trào “Người tốt, việc thiện”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp, các ngành, các cấp Hội Chữ thập đỏ, cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng một Việt Nam hùng cường, đồng thời là một Việt Nam nhân ái.

Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện và thực thi tốt pháp luật về người yếu thế; chủ động phòng ngừa rủi ro từ cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ. Đặc biệt, phải bảo đảm công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm về từng khoản đóng góp.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, khi còn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong cuộc vận động ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão Yagi, việc quyết định công khai tất cả các khoản đóng góp và hỗ trợ đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, mang lại kết quả sâu sắc về huy động sức mạnh toàn dân.

Từ thực tiễn đó, đồng chí khẳng định công khai, minh bạch và hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng là những yếu tố quyết định kết quả của các cuộc vận động nhân đạo, đồng thời đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ Thủ đô tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động khắc phục hạn chế, tồn tại, vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm vào thực tiễn.

Ban tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Viết Thành

Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Viết Thành

Cùng với đó, cần tập trung xây dựng tổ chức Hội chuyên nghiệp, thích ứng với công nghệ số, quản trị hiện đại, kết nối liên thông, gần dân và mở rộng hợp tác quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển cần có sự quan tâm tương xứng hơn đối với những người yếu thế và đội ngũ trực tiếp chăm sóc họ. Đồng chí cũng ghi nhận thông tin Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố sẽ có những chủ trương cụ thể để thực hiện tốt hơn công tác chăm lo này.

Bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển của công tác Hội và hoạt động nhân đạo Thủ đô, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân; cùng tinh thần tận tụy, đổi mới cách nghĩ, cách làm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, công tác Hội và phong trào nhân đạo của Hà Nội chắc chắn sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chúc mừng, biểu dương 80 gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Các tấm gương được tôn vinh lần này là những đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp, tham gia đồng hành tích cực trong các chương trình nhân đạo của Hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao tặng các Trung tâm (Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội; Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội; Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội) biểu trưng số tiền 100 triệu đồng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao tặng các Trung tâm trên những phần quà thiết thực.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao tặng 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, mỗi em một suất quà gồm sữa, bánh và các sản phẩm thiết yếu cùng 1 triệu đồng tiền mặt. Hội cũng trao tặng 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ một suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết, bánh, sữa và 500.000 đồng tiền mặt.