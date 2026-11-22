Lan tỏa phong trào "Người tốt, việc thiện", xây dựng cộng đồng nhân ái
80 gương điển hình tiên tiến (là các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và cán bộ Chữ thập đỏ tiêu biểu) có nhiều đóng góp xuất sắc cho cộng đồng trong năm 2026 đã được vinh danh trong phong trào “Người tốt, việc thiện”, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái thành phố Hà Nội năm 2026 diễn ra sáng nay tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-phong-trao-nguoi-tot-viec-thien-xay-dung-cong-dong-nhan-ai-246261122191353802.htm