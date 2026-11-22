Tối 22-11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Để lưu lại những hình ảnh đẹp của màn pháo hoa nghệ thuật, có đông người dân háo hức tập trung tại nhiều điểm chờ đón và theo dõi màn bắn pháo hoa đặc biệt.