Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh khó khăn xã Núa Ngam.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự chung tay của cộng đồng, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào từng bước đi vào chiều sâu, không chỉ khuyến khích học sinh nỗ lực vượt khó vươn lên mà còn thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

Hàng năm, hội khuyến học các cấp đều hướng dẫn cơ sở Hội và hội viên đăng ký xây dựng các mô hình học tập; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ hội; triển khai đánh giá, bình xét và công nhận các mô hình. Kết quả, đến cuối năm 2024, toàn tỉnh tỉnh có 91.810 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, đạt 61,92%; 752 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, đạt 63,73%; trên 86% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận “Cộng đồng học tập”; gần 100% đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”.

Đối với mô hình công dân học tập, tỷ lệ nông dân được công nhận đạt 45,1%; tỷ lệ công nhân, lao động, tiểu thủ công được công nhận đạt 56%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được công nhận đạt hơn 92% và tỷ lệ học sinh, sinh viên được công nhận đạt gần 100%. Đến năm 2025, các mô hình học tập tiếp tục đăng ký phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu trong kế hoạch của UBND tỉnh. Những con số trên cho thấy tinh thần học tập suốt đời đang từng bước được lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, từ lao động sản xuất đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhất là thế hệ trẻ.

Cùng với phát triển các mô hình học tập, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò đưa tri thức đến gần người dân. Nội dung học tập được triển khai đa dạng, từ nâng cao trình độ văn hóa, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề đến phổ biến pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống tệ nạn xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao... thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia học tập. Hoạt động khuyến học, khuyến tài trong trường học được đẩy mạnh nhằm thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng trường xanh, sạch, đẹp. Các cấp Hội đã tích cực vận động tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ cơ sở vật chất trường lớp, nhà bán trú, nhà công vụ giáo viên, dụng cụ học tập, chăn áo ấm và nhiều vật dụng thiết yếu cho học sinh. Nguồn lực hỗ trợ lên tới hàng chục tỷ đồng đã góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho thầy cô và học sinh, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Hoạt động của Quỹ Khuyến học tỉnh, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn song đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, đơn vị, nhà tài trợ và cá nhân. Từ số tiền được ủng hộ, Quỹ đã chi hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; dành hơn 1,8 tỷ đồng khen thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh và hơn 151 triệu đồng khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, hỗ trợ cho giáo viên với số tiền trên 2,2 tỷ đồng… Sức lan tỏa của phong trào còn thể hiện qua các chương trình, hoạt động cụ thể của các sở, ngành, đơn vị như: Chương trình “Con nuôi Công an Điện Biên” của Công an tỉnh; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chương trình “Vì em hiếu học” của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel… đã góp phần chăm lo thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khẳng định: Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ khơi dậy tinh thần hiếu học, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về vai trò của học tập suốt đời mà còn tạo sự kết nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội, khuyến khích mỗi người chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Khuyến học tỉnh tập trung thực hiện tốt một số mục tiêu: Phát triển tổ chức Hội ở 100% thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học; hàng năm, số hội cấp xã hoạt động tốt đạt từ 40% trở lên, các tổ chức Hội còn lại đạt mức khá, không có tổ chức Hội yếu kém; phấn đấu phát triển hội viên đạt 30% dân số toàn tỉnh và trên 50% dân số trong độ tuổi từ 15 - 60; tiếp tục triển khai hiệu quả việc đánh giá, công nhận các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”. Đa dạng hóa nguồn lực, quản lý quỹ khuyến học công khai, minh bạch, đúng mục đích; trang bị kiến thức về lối sống xanh, năng lực số cho 100% hội viên; phấn đấu 100% gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập được trang bị kiến thức “xóa mù” công nghệ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả tham mưu với cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc tạo mọi điều kiện để đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Mặt khác, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên; xây dựng các mô hình học tập hiệu quả, rộng khắp trong cộng đồng; vận động các lực lượng xã hội ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học và tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”, Hội Khuyến học tỉnh quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tổ chức hiệu quả các hoạt động góp phần quan trọng vào phát triển sự nghiệp giáo dục, cùng đồng bào các dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu mạnh.