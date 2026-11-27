Với sự đồng thuận, chung sức của người dân, phong trào tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, mở rộng đường giao thông đang được triển khai rộng khắp, góp phần tháo gỡ khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ sự đồng thuận hiến đất của người dân, Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường xã từ Quốc lộ 38B đến đường Chợ Lời – Đại Thắng, xã Hiển Khánh đã có mặt bằng để triển khai thi công.

Niềm vui có tuyến đường mới khang trang, rộng rãi hiện rõ trên gương mặt người dân thôn Hải Lộ, xã Ninh Giang khi tuyến đường bê tông dài khoảng 500 m, rộng 6 m, đi qua nhà văn hóa thôn được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10 vừa qua. Công trình không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn mở ra điều kiện giao thương, phát triển kinh tế tại địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Cẩn, người dân thôn Hải Lộ cho biết, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền về chủ trương mở rộng đường giao thông, gia đình ông nhận thấy đây là việc làm thiết thực, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng nên đã tự nguyện hiến 80 m² đất thổ cư, đồng thời chủ động phá dỡ toàn bộ phần tường rào và nhà bếp nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để địa phương sớm triển khai thi công.

Cùng chung suy nghĩ, ông Nguyễn Xuân Tình, một trong những hộ tiên phong hưởng ứng phong trào tại thôn, đã tự nguyện hiến gần 50 m² đất thổ cư để mở rộng tuyến đường. Theo ông Tình, khi đường được mở rộng, không gian giao thông thông thoáng hơn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận tiện, an toàn hơn. Những lợi ích thiết thực đó không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế của các hộ dân trong thôn.

Sau hợp nhất, thôn Hải Lộ có 718 hộ dân sinh sống tại nhiều khu dân cư đan xen. Phần lớn các tuyến đường giao thông được xây dựng từ nhiều năm trước, mặt đường chỉ rộng từ 2 - 2,5 m; trước nhu cầu đi lại, giao thương ngày càng tăng, việc mở rộng đường giao thông trở thành yêu cầu cần thiết nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo sự kết nối thuận lợi giữa các khu dân cư và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ thôn Cự Trữ, xã Ninh Giang tuyên truyền vận động người dân hiến đất, dịch chuyển tường rào để thực hiện dự án mở rộng đường giao thông nông thôn.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Chi bộ thôn Hải Lộ, thời gian tới, nhiều tuyến đường trên địa bàn sẽ tiếp tục được mở rộng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của người dân. Trong quá trình triển khai, thôn xác định phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; trong đó, việc tuyên truyền, vận động phải được thực hiện thường xuyên, công khai để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của từng công trình. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thôn sẽ có phương án hỗ trợ xây dựng lại tường bao hoặc một phần kinh phí để khắc phục các công trình bị ảnh hưởng sau khi bàn giao mặt bằng.

Không chỉ tại thôn Hải Lộ, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực tại thôn Cự Trữ, xã Ninh Giang. Theo ông Vũ Trọng Hoàng, Trưởng thôn Cự Trữ, hiện địa phương đang triển khai xây dựng tuyến đường dài khoảng 500 m, đi qua địa bàn thôn, nối từ trụ sở Công an xã đến cầu Cự Trữ 3. Sau khi được tuyên truyền về chủ trương, mục đích và lợi ích của dự án, 26 hộ dân trong thôn đã đồng thuận hiến đất, di dời các công trình, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Giang, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, địa phương đang tập trung triển khai nhiều dự án mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Quá trình thực hiện các công trình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, đặc biệt là tinh thần tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng. Sự chung sức của người dân là yếu tố quan trọng giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đa số người dân thôn Thái La, xã Hiển Khánh tự nguyện nhường đất phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường xã từ Quốc lộ 38B đến đường Chợ Lời – Đại Thắng.

Cùng với xã Ninh Giang, xã Hiển Khánh cũng đang tích cực huy động sự tham gia của người dân trong quá trình triển khai các công trình giao thông nông thôn. Nổi bật là dự án nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 38B đến đường Chợ Lời - Đại Thắng, chiều dài 1,93 km. Dự án liên quan đến 140 hộ dân; trong đó, 92 hộ thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và 48 hộ được vận động hiến đất, tháo dỡ công trình trên đất.

Nhờ làm tốt việc tuyên truyền, vận động, đồng thời có phương án hỗ trợ phù hợp đối với các công trình bị ảnh hưởng, người dân trong diện giải phóng mặt bằng đã đồng thuận, tích cực phối hợp với địa phương bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Từ nhận thức về lợi ích chung, nhiều gia đình đã chủ động tháo dỡ công trình, tường bao, hiến đất để tuyến đường sớm được triển khai.

Tuyến đường mới qua Hải Lộ, xã Ninh Giang, vừa mới được đưa vào sử dụng, để làm được công trình nhiều hộ trong thôn đã tự nguyện hiến đất.

Ông Phạm Văn Tiến, người dân thôn Bái Phạm chia sẻ, qua tuyên truyền, vận động của cán bộ xã và thôn, gia đình ông hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích lâu dài của dự án nên hoàn toàn đồng tình, ủng hộ. Theo ông, việc mở rộng đường không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu trong gia đình, thúc đẩy giao thương, từng bước cải thiện đời sống. Vì vậy, gia đình ông đã tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai dự án.

Tương tự, hưởng ứng chủ trương mở rộng đường giao thông của địa phương, từ tháng 8 vừa qua, gia đình ông Nguyễn Văn Trợ, người dân thôn Thái La đã tự nguyện hiến 20 m² đất để phục vụ thi công công trình. Để bảo đảm tiến độ chung, gia đình ông chủ động tháo dỡ tường bao, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng, sau đó xây dựng lại phần tường bị ảnh hưởng. Ông Trợ mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp người dân đi lại thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Trần Đắc Sùng, Phó Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh cho biết, nhờ sự đồng thuận, chung sức của nhân dân thông qua phong trào hiến đất làm đường, nhiều công trình giao thông trên địa bàn đã có mặt bằng để triển khai thi công. Đây là yếu tố quan trọng giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa các công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng.