Lan toả phong trào chuyển đổi số ở Trung đoàn 754

Tại Trung đoàn 754, việc ứng dụng công nghệ số đã trở thành hoạt động thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ các cấp chủ động sử dụng phần mềm, máy tính, máy chiếu, điện thoại thông minh và các thiết bị công nghệ để quản lý bộ đội, vũ khí, trang bị kỹ thuật; xử lý văn bản, tổ chức hội nghị, giáo dục chính trị, huấn luyện, tham gia hội thi, hội thao và điều hành công việc. Qua đó, từng bước đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Chỉ huy Trung đoàn 754 quán triệt việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác chính trị tại đơn vị

Phát huy vai trò nêu gương, cán bộ, chỉ huy các cấp ở Trung đoàn 754 chủ động lựa chọn cách làm phù hợp với từng nhiệm vụ, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ. Nhiều sáng kiến thiết thực được triển khai, như: Xây dựng phần mềm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; thiết lập mã QR để cán bộ, chiến sĩ thuận tiện truy cập tài liệu, học tập, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi.

Trung sĩ Nguyễn Minh Hiếu, Đại đội 3, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, chia sẻ: Thời gian đầu, do kỹ năng tin học và sử dụng công nghệ số còn hạn chế, tôi và một số chiến sĩ gặp khó khăn khi tiếp cận các phần mềm, nền tảng học tập trực tuyến. Được chỉ huy đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ, chúng tôi dần thành thạo các thao tác, chủ động tham gia học tập, huấn luyện trên môi trường số, có thêm điều kiện nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754 tham gia diễn đàn Chuyển đổi số trong Trung đoàn

Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ CHQS tỉnh phát động, Trung đoàn 754 chú trọng tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Nổi bật là diễn đàn “Chuyển đổi số trong Trung đoàn: Kỷ cương, đột phá và làm chủ công nghệ, xây dựng Trung đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ tập trung thảo luận về nhận thức chuyển đổi số trong quân sự; những khó khăn, điểm nghẽn, yêu cầu bảo mật, an toàn trên không gian mạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện. Các ý kiến bám sát thực tiễn công tác, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất cách làm phù hợp với từng nhiệm vụ.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754 chia sẻ kiến thức về chuyển đổi số tại diễn đàn Chuyển đổi số trong Trung đoàn

Trung úy Hoàng Khương, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, cho biết: Qua diễn đàn, chúng tôi nhận thức rõ chuyển đổi số là trách nhiệm chung của cấp ủy, chỉ huy và mỗi cán bộ, chiến sĩ, hướng đến nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị và quản lý bộ đội. Thời gian tới, tôi sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ, kết hợp các hình thức trực quan, tài liệu và học liệu điện tử phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tại đơn vị.

Cùng với ứng dụng các phần mềm phục vụ chuyên môn, Trung đoàn 754 chú trọng khai thác hạ tầng mạng máy tính quân sự và mạng nội bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành. Việc trao đổi, tiếp nhận, xử lý văn bản, tài liệu và tổng hợp báo cáo qua hệ thống mạng được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn do trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ chưa đồng đều, trang thiết bị chưa đồng bộ, kỹ năng khai thác và sử dụng các nền tảng số còn hạn chế. Đây là những vấn đề đơn vị cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754 hướng dẫn chiến sĩ quét mã QR để tự học tập ngoài giờ.

Trước yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số trong quân đội, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 754 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; khuyến khích tinh thần tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ, khai thác các phần mềm, nền tảng số được cấp có thẩm quyền cho phép để phục vụ công tác. Cùng với đó, đơn vị chú trọng chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước. Qua đó, từng bước khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.