Lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng

Nhiều giải đấu được tổ chức góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ trên địa bàn Đà Nẵng ngày càng phát triển. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Sôi nổi tập luyện

Hơn 15 năm gắn bó với chạy bộ, anh Nguyễn Văn Thức (xã Thăng Trường) giữ cho mình sự dẻo dai, khỏe mạnh và tinh thần thoải mái, minh mẫn. Bên cạnh đó, chạy bộ giúp anh tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng và những người có chung niềm đam mê thể thao.

“Càng tập luyện và thi đấu chạy bộ, tôi càng đam mê môn thể thao này. Vào mỗi buổi sáng, tôi duy trì thói quen tập luyện, đặc biệt chạy bộ trong khung cảnh yên bình lúc bình minh là trải nghiệm rất thú vị”, anh Thức chia sẻ.

Cùng niềm đam mê với anh Thức, đông đảo người dân chọn chạy bộ là môn thể thao để vận động mỗi ngày. Với đặc điểm là môn dễ chơi, từ tập luyện đơn lẻ, chạy bộ dần trở thành phong trào và gắn kết cộng đồng cùng nhau tập luyện.

Theo thống kê của ngành thể thao thành phố, chạy bộ là một trong những môn thu hút đông người chơi nhất trên địa bàn thành phố. Từ sự sôi nổi của hoạt động phong trào, nhiều nhóm chạy, câu lạc bộ được thành lập, đi vào hoạt động bài bản, chuyên nghiệp.

Tại Công viên Đầm Sen, không khí tập luyện của Câu lạc bộ Ngũ Hành Sơn Runner diễn ra sôi nổi vào mỗi buổi sáng. Sau các bài vận động làm nóng, thành viên câu lạc bộ hào hứng chinh phục các cự ly chạy từ 5-21km.

Ngoài ra, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chạy bộ, nhằm tăng cường gắn kết các thành viên và nâng cao hiệu quả trong tập luyện. Với những hoạt động ý nghĩa, câu lạc bộ ngày càng thu hút đông thành viên tham gia.

Anh Võ Khắc Lâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngũ Hành Sơn Runner cho hay: “Qua 7 năm hoạt động, câu lạc bộ là nơi kết nối đam mê của cộng đồng chạy bộ. Nhờ giữ thói quen vận động và chạy bộ thường xuyên, các thành viên câu lạc bộ sở hữu sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái. Câu lạc bộ luôn chào đón thành viên mới để mở rộng hoạt động, đưa phong trào chạy bộ ngày càng lan tỏa”.

Trên địa bàn thành phố còn có nhiều câu lạc bộ hoạt động sôi nổi, thu hút đông thành viên tập luyện thường xuyên như Tam Kỳ Runner, Hải Châu Runner, Đà Nẵng Runner, Hòa Sơn Runner…

Trong đó, Hòa Sơn Runner do “Nữ hoàng đi bộ Việt Nam” Nguyễn Thị Thanh Phúc sáng lập. Sự chung tay xây dựng phong trào cũng như tích cực tham gia các hoạt động của Thanh Phúc góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa đam mê thể thao trong cộng đồng.

Câu lạc bộ Ngũ Hành Sơn Runner duy trì tập luyện thường xuyên tại Công viên Đầm Sen. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Tạo bệ phóng cho phong trào

Đáp ứng nhu cầu và tạo bệ phóng cho phong trào chạy bộ phát triển, các đơn vị, địa phương và thành phố thường xuyên tổ chức các giải chạy.

Theo thống kê, hằng năm trên địa bàn thành phố có hàng trăm giải chạy lớn, thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Trong đó, các giải chạy để lại dấu ấn như: Giải chạy “Tam Thanh cùng AIA chào ngày mới 2026” do UBND phường Quảng Phú tổ chức, thu hút hơn 2.000 vận động viên tham gia; Giải chạy Hoi An Heritage Half Marathon 2026 có sự góp mặt của hơn 3.000 vận động viên…

Ngày 4/11, Ban tổ chức giải chạy Sơn Trà City Trail cho biết đang chuẩn bị cho mùa giải 2026. Theo kế hoạch, giải diễn ra vào ngày 27/12 tại bán đảo Sơn Trà với các cự ly thi đấu 5km, 10km, 21km và 42km.

Sau khi mở đăng ký, giải đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ các vận động viên. Kết hợp giữa đường núi dốc của bán đảo Sơn Trà và cảnh quan biển và phố, trong đó cự ly 42km có độ thử thách cao hơn marathon đường phố thông thường, giải hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, mang đến trải nghiệm thú vị dành cho vận động viên.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, sự tích cực của người dân trong tập luyện cùng nhiều giải đấu diễn ra đã tạo nên phong trào chạy bộ sôi nổi từ cơ sở đến thành phố. Điều này góp phần làm đa dạng đời sống thể thao.

Thành phố khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi người dân tập luyện một môn thể thao phù hợp, trong đó chạy bộ là sự lựa chọn tốt. Duy trì thói quen vận động và chạy bộ mỗi ngày sẽ giúp người dân nâng cao sức khỏe để học tập và làm việc tốt hơn.

Để tiếp tục thúc đẩy phong trào, thành phố sẽ duy trì các giải chạy lớn hằng năm, trong đó có sân chơi đã trở thành thương hiệu là Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng.