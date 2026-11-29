Phường Nam Sầm Sơn tổ chức các buổi học tập kỹ năng số gắn lý thuyết với thực hành cho người dân.

Xác định tuyên truyền là khâu quan trọng để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong cộng đồng, bên cạnh duy trì hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở, phường đẩy mạnh tuyên truyền trên các nhóm zalo, fanpage cộng đồng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 11/11 tổ dân phố, thu hút khoảng 2.500 lượt người tham gia. Vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng được phát huy, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng số đến gần hơn với người dân.

Một trong những điểm nhấn trong cách làm của phường là các tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) được phân công nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng số theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân thực hành ngay trên điện thoại thông minh của mình.

Anh Thừa Văn Hiệp, Tổ trưởng Tổ CNSCĐ thuộc tổ dân phố Phú Xá, phường Nam Sầm Sơn cho biết: “Đối với người cao tuổi hoặc những người chưa quen sử dụng công nghệ, chúng tôi kiên trì hướng dẫn từng thao tác, làm đến đâu chắc đến đó, giúp người dân hiểu và có thể tự thực hiện khi cần thiết”.

Để nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt, phường đã tổ chức các hội nghị chuyên đề, lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác nền tảng “Bình dân học vụ số” và thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, các buổi học cộng đồng được duy trì định kỳ, tập trung vào những kỹ năng thiết thực như sử dụng internet an toàn, tra cứu thông tin, thanh toán điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Cách tổ chức linh hoạt, gắn lý thuyết với thực hành đã giúp người dân, nhất là người cao tuổi, từng bước vượt qua tâm lý e ngại khi tiếp cận công nghệ.

Để phong trào đi vào chiều sâu, phường còn triển khai các mô hình hỗ trợ gắn với nhu cầu thực tế. Trong đó, mô hình “Đại sứ số” phát huy vai trò của những người có kiến thức, kỹ năng công nghệ trong hướng dẫn cộng đồng. UBND phường thành lập tổ ứng cứu sự cố và hỗ trợ kỹ thuật gồm 9 thành viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan. Lực lượng này trực tiếp hỗ trợ người dân khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường giải quyết thủ tục hành chính nhưng còn lúng túng trong thao tác trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình “Mỗi công dân - Một danh tính số” được đẩy mạnh thông qua việc hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID. Phong trào “Gia đình số” cũng được triển khai tại các tổ dân phố, vận động mỗi gia đình có ít nhất một thành viên nắm vững kỹ năng số cơ bản để hướng dẫn, hỗ trợ những người thân cùng sử dụng. Qua đó, không chỉ phát huy vai trò của mỗi gia đình trong phổ cập kỹ năng số mà còn tạo điều kiện để người cao tuổi được tiếp cận, thụ hưởng các tiện ích công nghệ ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Từ những giải pháp đồng bộ, phong trào “Bình dân học vụ số” ở Nam Sầm Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực công được tập huấn kỹ năng số; 100% học sinh trên địa bàn được trang bị kiến thức, kỹ năng số. Toàn phường có 20.576/22.687 người trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, đạt 90,6%; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 99,76%; khoảng 90% hộ gia đình có internet cáp quang, 100% nhà văn hóa tổ dân phố được kết nối wifi... Đây là những điều kiện quan trọng để người dân tiếp cận, sử dụng ngày càng hiệu quả các nền tảng và dịch vụ số.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phong trào vẫn còn những khó khăn, nhất là kỹ năng sử dụng công nghệ của một bộ phận người cao tuổi, lao động tự do và người có hoàn cảnh khó khăn còn hạn chế; một số người dân đã được cấp tài khoản định danh điện tử nhưng chưa thường xuyên khai thác các tiện ích. Nguồn lực, trang thiết bị và nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin ở cơ sở cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Theo anh Vũ Đình Viên, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nam Sầm Sơn: “Phường tiếp tục xác định phong trào “Bình dân học vụ số” là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ CNSCĐ, duy trì các buổi hướng dẫn trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi và các nhóm yếu thế. Đồng thời, đẩy mạnh việc sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong đời sống”.