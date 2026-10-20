Lan tỏa phong trào 'Ba nhất' trong ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật

Hội nghị công chức, viên chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng

Biến thi đua thành hành động công vụ mỗi ngày

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, 100% công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đã được phổ biến, quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa của phong trào. Không dừng lại ở khẩu hiệu, Chi cục đã lồng ghép trực tiếp các tiêu chí thi đua vào chương trình công tác chuyên môn, gắn trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, lãnh đạo các phòng, trạm thuộc đơn vị theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ”.

Nội dung “Kỷ luật nhất” được cụ thể hóa bằng việc siết chặt kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm văn hóa công sở và đạo đức công vụ. Cán bộ, công chức tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tham mưu, chủ động phối hợp giải quyết công việc chuyên môn, đồng thời nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết phòng ngừa các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ở tiêu chí “Trung thành nhất”, đơn vị chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh và lòng tin vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ luôn đề cao lợi ích chung, bảo đảm tính chính xác, khách quan trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về trồng trọt, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và phát ngôn.

Đổi mới tác phong, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Xác định “Gần dân nhất” là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với hiệu quả quản lý nông nghiệp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Quy trình, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch. Cán bộ chuyên môn chủ động hướng dẫn tận tình, giúp tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đúng quy định, tránh tình trạng phải đi lại bổ sung nhiều lần.

Bên cạnh đó, cán bộ kỹ thuật của Chi cục thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, kỹ thuật sản xuất an toàn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách và phòng trừ sinh vật gây hại hiệu quả. Lực lượng chuyên trách cũng chủ động tháo gỡ khó khăn trong quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, giúp nông sản Lâm Đồng nâng cao giá trị và giữ vững uy tín trên thị trường.

Chi cục cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng trong việc trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật và giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ quan cũng như trong lĩnh vực quản lý.

Tiếp tục đưa phong trào đi vào chiều sâu

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi cục cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như việc lượng hóa kết quả thi đua theo từng nội dung cụ thể có lúc chưa đầy đủ, công tác biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được thực hiện thường xuyên hơn.

Thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ba nhất”. Trọng tâm là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tham mưu và đổi mới lề lối làm việc. Đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, đánh giá định kỳ các tiêu chí, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có cách làm hay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nông nghiệp Lâm Đồng kỷ cương, trách nhiệm và tận tụy vì Nhân dân./.