Lan tỏa phong trào 'Ba Nhất', tiếp động lực giữ vững bình yên tại xã Xuân Phú

Chi hội Phụ nữ Công an xã Xuân Phú triển khai nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa.

Chủ động triển khai, tạo khí thế thi đua

Xác định phong trào “Ba Nhất” phải được triển khai thường xuyên, thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Công an xã Xuân Phú đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/CB ngày 30-12-2025 về thực hiện phong trào thi đua. Trên cơ sở đó, Công an xã xây dựng kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện và tuyên truyền về phong trào; tổ chức lễ phát động, yêu cầu các tổ công tác ký giao ước thi đua; đồng thời quán triệt mục tiêu, ý nghĩa, nội dung phong trào đến 100% cán bộ, đảng viên.

Phong trào “Ba Nhất” được cụ thể hóa thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ các dịp lễ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031... Qua đó, nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ từng bước được thống nhất, tinh thần thi đua được khơi dậy mạnh mẽ.

Cụ thể hóa các nội dung thi đua, Công an xã Xuân Phú chú trọng xây dựng tác phong chính quy, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức hơn 50 lượt kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND và các quy định về nội vụ. Đồng thời, chú trọng giáo dục ý thức tự giác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chỉ huy; duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến, thông tin báo cáo và quy trình công tác.

Công an xã Xuân Phú cũng xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần tận tụy với nhiệm vụ là những phẩm chất quan trọng của người chiến sĩ CAND. Đơn vị đã tổ chức hơn 10 buổi sinh hoạt chính trị, học tập chuyên đề, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, Công an xã Xuân Phú từng bước đổi mới tác phong tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải quyết hơn 1.300 hồ sơ TTHC, xử lý 30 vụ việc phát sinh tại cơ sở, góp phần hạn chế những vấn đề phức tạp về ANTT. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ, nắm từng nhân khẩu”, Công an xã triển khai hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Công an xã Xuân Phú được Đảng ủy, UBND xã khen thưởng trong công tác phòng, chống ma túy.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phong trào “Ba Nhất” tại đơn vị từng bước đi vào thực chất, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, phát huy vai trò của quần chúng trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương.

Phong trào phải có chiều sâu, gắn với thực tiễn

Trong quá trình triển khai phong trào thi đua “Ba Nhất”, Công an xã Xuân Phú đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn các nội dung thi đua với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Ngay từ những ngày đầu triển khai, Đảng bộ Công an xã xác định phong trào “Ba Nhất” không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng kết quả công tác hằng ngày.

Điển hình, Chi hội Phụ nữ Công an xã đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến niềm vui cho các hoàn cảnh kém may mắn. Tiêu biểu là mô hình “Nuôi heo đất”, vận động mỗi đoàn viên, hội viên tự nguyện đóng góp tối thiểu 100.000 đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ, đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phục vụ mô hình “Em nuôi Công an của Đoàn”, chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Chi hội Phụ nữ và các hoạt động cộng đồng khác.

Hiện nay, đơn vị đang nhận đỡ đầu 3 trường hợp học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi trường hợp được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng. Riêng em Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 2014, trú tại thôn Yên Lư, có hoàn cảnh mồ côi mẹ, được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, Công an xã thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đơn vị cũng tích cực tham mưu, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tham gia trồng hơn 100 cây xanh dọc tuyến đường lên khu di tích Anh Linh Đài.

Ra mắt mô hình “Thôn không ma túy” năm 2026.

Thượng tá Hồ Quang Đông - Trưởng Công an xã Xuân Phú khẳng định phong trào “Ba Nhất” bước đầu đạt được những kết quả tích cực nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ, tinh thần trách nhiệm của tập thể chỉ huy và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an xã Xuân Phú tiếp tục phấn đấu đưa phong trào “Ba Nhất” đi vào chiều sâu, gắn với yêu cầu thực tiễn tại địa phương; lấy kỷ luật làm nền tảng, lòng trung thành làm cốt lõi, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Công an xã Xuân Phú tập trung tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là kiểm soát nguồn cung, nguồn cầu ma túy, phấn đấu đến năm 2027 đạt tiêu chí “sạch về ma túy”. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.