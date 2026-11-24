Đại tá Phạm Văn Đảng (giữa) và cán bộ, chiến sĩ cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tham quan triển lãm, trưng bày sách tại phòng truyền thống đơn vị. Ảnh: Hồng Ánh

Ngay từ sáng sớm 24-11, Đại tá Phạm Văn Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và cán bộ, chiến sĩ cơ quan BĐBP đến dâng hương bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên đơn vị. Đồng thời, dự chương trình giới thiệu sách, tham quan phòng truyền thống và tượng đài Nghe lời non nước trong khuôn viên phòng truyền thống đơn vị.

Đại tá Phạm Văn Đảng chia sẻ: Mỗi trang sách, hiện vật tại Phòng truyền thống và hình tượng Bác Hồ ân cần căn dặn chiến sĩ bên Tượng đài “Nghe lời non nước” chính là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hiểu sâu sắc lịch sử giúp bộ đội biến niềm tự hào thành hành động quyết tâm, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến sĩ trẻ Lữ đoàn 96, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa bên tiếng đàn ghi-ta nhân ngày Văn hóa Việt Nam tại đơn vị. Ảnh: Nguyệt Hà

Không khí sinh hoạt ngày Văn hóa cũng diễn ra sôi nổi tại Lữ đoàn 96 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa). Ngay từ sáng sớm, tại các tiểu đoàn trong toàn đơn vị, cán bộ, chiến sĩ quây quần bên giá sách cùng bình báo, hòa nhịp với tiếng đàn ghi-ta.

Đại tá Nguyễn Xuân Thấm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 96 nhấn mạnh: Văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” hiện hữu ngay trong cách bộ đội nâng niu một cuốn sách hay, chia sẻ một bài báo ý nghĩa và cùng hòa nhịp theo tiếng đàn ghi-ta. Những hoạt động này giúp chiến sĩ giải tỏa căng thẳng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng để luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chiến sĩ trẻ Sư đoàn 309 với nhiều hoạt động bổ ích ngày Văn hóa trong Câu lạc bộ quân nhân sư đoàn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tại Sư đoàn 309, Quân khu 7, việc giáo dục truyền thống được duy trì nền nếp thông qua buổi dâng hương và tham quan Nhà truyền thống.

Trực tiếp hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu lịch sử đơn vị và đọc sách chuyên đề, Đại tá Vũ Văn Tám, Chính ủy Sư đoàn 309 khẳng định: Đưa bộ đội về với không gian truyền thống là cách trực tiếp nhất để “thắp lửa” lý tưởng cách mạng. Khi chiến sĩ thấu hiểu sự hy sinh của thế hệ cha anh, các đồng chí sẽ tự giác rèn luyện kỷ luật, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và duy trì nghiêm nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu...

Hạ sĩ Lê Quang Thịnh, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Đốp, BĐBP thành phố Đồng Nai bày tỏ: “Những cuốn sách viết về truyền thống quân đội và lời dạy của Bác giúp tôi thêm yêu màu xanh áo lính. Nơi biên cương còn nhiều gian khó, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” chính là động lực để tôi và đồng đội chắc tay súng, duy trì nghiêm ca trực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”...

Ngày Văn hóa Việt Nam với đa dạng các hoạt động. Những cuốn sách hay, sinh hoạt tại phòng truyền thống hay tiếng đàn ghi-ta bên trang báo đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, bồi đắp bản lĩnh và lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố và các đơn vị đóng trên địa bàn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó chủ động, thắng lợi với mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.