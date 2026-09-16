Lan tỏa niềm vui trên những đường chạy Báo Hà Nội Mới - Vì hòa bình 2026

Everton đang đưa trải nghiệm dành cho người hâm mộ lên một cấp độ mới khi giới thiệu gói dịch vụ VIP trị giá 25.000 bảng Anh, tương đương khoảng 830 triệu đồng. Trong khoảng 48 giờ, khách hàng sẽ được tiếp cận nhiều hoạt động vốn chỉ dành cho thành viên đội một.