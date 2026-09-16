Lan tỏa niềm vui trên những đường chạy Báo Hà Nội Mới - Vì hòa bình 2026
Để chuẩn bị cho Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới - Vì hòa bình lần thứ 51 năm 2026, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức các cuộc thi tuyển chọn VĐV. Không chỉ tìm kiếm những gương mặt xuất sắc, những đường chạy ở cơ sở còn tạo thêm động lực để người dân, đặc biệt là các bạn trẻ hình thành thói quen tập luyện thể thao.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-niem-vui-tren-nhung-duong-chay-bao-ha-noi-moi-vi-hoa-binh-2026-417986.htm