Lan tỏa niềm vui học tập qua các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Tiểu học Hùng Vương-Phân hiệu Khê Tang, xã Bình Minh, Hà Nội tổ chức cuộc thi Bee Champions-Olympic tiếng Anh 2026 ngày 16/11.

Cuộc thi Bee Champions-Olympic tiếng Anh 2026 do Trường tiểu học Hùng Vương-Phân hiệu Khê Tang phối hợp Trung tâm Anh ngữ Regal Edu Thanh Hà tổ chức, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đây là dịp để các em thể hiện kiến thức, năng lực tiếng Anh, đồng thời rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và kỹ năng giao tiếp.

Học sinh sôi nổi tham gia trả lời các câu hỏi của cuộc thi.

Thông qua các phần thi, học sinh có cơ hội giao lưu, thử sức, phát huy khả năng ngoại ngữ và mở rộng hiểu biết. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm yêu thích học tiếng Anh, tạo động lực để các em chủ động hơn trong học tập.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương-Phân hiệu Khê Tang phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương-Phân hiệu Khê Tang nhấn mạnh, việc tổ chức các sân chơi trí tuệ, giao lưu học thuật góp phần khơi dậy niềm say mê học tập, phát triển kiến thức và kỹ năng cho học sinh.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương Dương Thị Học và Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Sau các phần tranh tài, Ban tổ chức trao thưởng cho những thí sinh đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, 20 thí sinh lọt vào Top 20 và các thí sinh đạt giải Nhì, giải Ba được nhận các phần thưởng, học bổng tiếng Anh và giấy chứng nhận. Đặc biệt, thí sinh giành danh hiệu Quán quân-thủ lĩnh Ong vàng được trao phần thưởng và học bổng tiếng Anh toàn phần.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cùng với cuộc thi tiếng Anh, nhà trường tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Các tiết mục do học sinh chuẩn bị công phu, với nội dung ca ngợi mái trường, thầy cô và tình cảm thầy trò. Những lời ca, điệu múa hồn nhiên, trong sáng là món quà tinh thần ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn của các em đối với những người thầy, người cô đã tận tâm dìu dắt.

Thông qua các hoạt động, nhà trường góp phần giáo dục học sinh truyền thống tôn sư trọng đạo, bồi đắp tình cảm thầy trò.

Thông qua các hoạt động, nhà trường góp phần giáo dục học sinh truyền thống tôn sư trọng đạo, bồi đắp tình cảm thầy trò, đồng thời tạo môi trường để các em phát triển năng lực, kỹ năng và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập.