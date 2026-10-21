Lan tỏa niềm vui, gắn kết yêu thương

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/10 của phụ nữ phường Điện Biên Phủ.

Tại xã Thanh An, không khí chào mừng ngày 20/10 được gửi gắm qua Hội thi tìm hiểu kiến thức về cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Không chỉ là dịp giao lưu, hội thi còn mang đến cho chị em những bài học thiết thực về cách chăm lo tổ ấm, nuôi dạy con cái và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Với sự tham gia của 12 đội đến từ các thôn, bản, hội thi diễn ra trong không khí hào hứng. Qua phần chào hỏi, thi kiến thức và năng khiếu, những câu chuyện quen thuộc trong mỗi gia đình được kể lại bằng hình thức sinh động, khi là màn giới thiệu dí dỏm, lúc lại là tiểu phẩm khiến người xem vừa thích thú vừa suy ngẫm.

Tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng gia đình bình đẳng của phụ nữ xã Thanh An.

Bà Lò Thị Chứ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Thanh An cho hay: Chuyện giữ nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến việc học của con hay phòng, chống bạo lực gia đình vốn không xa lạ. Nhưng khi được đưa lên sân khấu, đặt trong những tình huống cụ thể, mỗi nội dung lại trở nên gần gũi hơn. Chị em vừa thi tài, vừa cùng nhau nhìn lại những việc mình vẫn làm mỗi ngày, từ đó hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Từ sân khấu hội thi trở về với bản làng, những điều chị em trao đổi, học hỏi có thể bắt đầu ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đó cũng là ý nghĩa mà Hội LHPN xã Thanh An hướng tới, để các tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an” không chỉ nằm trong phong trào mà thực sự trở thành việc làm thường ngày, góp phần xây dựng nếp sống văn minh và thực hiện mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2026.

Phụ nữ xã Mường Nhà sôi nổi với giải bóng đá chào mừng ngày 20/10.

Rời không khí sôi nổi của hội thi, sân thể thao bản Mường Lói, xã Mường Nhà lại rộn ràng tiếng cổ vũ dành cho các nữ cầu thủ. Với tinh thần “khỏe để lao động, học tập và cống hiến”, giải bóng đá nữ với 7 đội, 77 vận động viên tham gia đã mang đến những trận đấu hấp dẫn, những pha phối hợp đẹp mắt và cả những khoảnh khắc vỡ òa khi bóng chạm lưới.

Vốn quen với công việc gia đình, đồng áng và những bộn bề thường nhật, các chị em khi bước ra sân bóng đều thi đấu đầy nhiệt huyết. Những bước chạy hết mình, những cái bắt tay động viên sau mỗi pha bóng không chỉ cho thấy niềm đam mê thể thao mà còn làm nên sự gắn kết giữa các đội.

Tại xã Thanh Nưa, không khí những ngày tháng 10 thêm ý nghĩa khi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức hội thi ẩm thực, trình diễn trang phục và giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương. Từ các thôn, bản, cơ quan, đơn vị, trường học, 14 đội thi cùng góp mặt, mang theo sự chuẩn bị chu đáo và niềm háo hức.

Hội viên phụ nữ xã Thanh Nưa tham gia hội thi ẩm thực.

Ấn tượng hơn cả là phần thi ẩm thực. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến chế biến, bày biện món ăn, mỗi người một tay, người góp sức, người góp ý, tạo nên không khí vui vẻ, gần gũi. Những món ăn quen thuộc vì thế không chỉ thể hiện sự khéo léo, đảm đang mà còn là dịp để chị em chia sẻ kinh nghiệm, thêm hiểu và gắn bó với nhau hơn.

Chị Tòng Thị Tuân, hội phụ nữ xã Thanh An kể: “Ở nhà, chúng tôi vẫn nấu ăn mỗi ngày, nhưng cùng chị em chuẩn bị một mâm cơm để dự thi lại có cái vui riêng. Mỗi người biết một cách làm, một món ăn khác nhau nên ai cũng học thêm được điều hay. Vui nhất là mọi người cùng góp sức, vừa làm vừa trò chuyện, cảm thấy gần gũi nhau hơn”.

Với hơn 103 nghìn hội viên sinh hoạt tại 888 chi hội, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đang từng bước đưa phong trào đến gần hơn với đời sống của chị em. Mỗi hoạt động, mỗi cuộc gặp gỡ đều góp thêm những niềm vui nhỏ, vun đắp tình cảm giữa các hội viên và khơi dậy tinh thần cùng nhau tiến bộ.

Phụ nữ xã Thanh Nưa tự tin với phần thi trang phục chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho hay: “Các hoạt động chào mừng ngày 20/10 không chỉ mang lại niềm vui trong những ngày lễ mà còn tạo động lực để chị em tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi người phụ nữ đều có thế mạnh riêng, người khéo léo trong gia đình, người tích cực lao động sản xuất, người năng nổ trong các phong trào ở cơ sở. Khi có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và được động viên, chị em sẽ có thêm điều kiện phát huy khả năng, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc và góp sức cho cộng đồng”.

Những tiếng cười trên sân bóng, những kinh nghiệm được sẻ chia hay những bài học về gìn giữ mái ấm vẫn còn đọng lại sau mỗi hoạt động. Từ những điều bình dị ấy, phụ nữ có thêm niềm vui, thêm tự tin để chăm lo gia đình, phát triển kinh tế và góp sức xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn.