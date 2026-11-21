Các đại biểu tham dự hội thi. Ảnh: HỮU TÂN

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa trong xây dựng, phát triển đất nước và hình thành phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng.

Đối với lực lượng vũ trang TPHCM, việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc cần được thể hiện qua những hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, ứng xử có văn hóa và chăm lo đời sống tinh thần bộ đội.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình quân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đọc sách, sinh hoạt tập thể... cần được quan tâm tổ chức, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, mỗi quân nhân cần nâng cao trách nhiệm khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin, giữ gìn chuẩn mực giao tiếp và văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội thi. Ảnh: HỮU TÂN

Tham gia hội thi có 10 đội đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM.

Các đội tập trung giới thiệu truyền thống, đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; những kết quả trong xây dựng môi trường văn hóa và các mô hình, cách làm hay, nhằm vun đắp tình đoàn kết, gắn bó quân dân.

Thiếu tướng Phạm Như Quân tham quan khu trưng bày sách. Ảnh: HỮU TÂN

Thông qua 3 phần thi, các đội thể hiện nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam; gắn niềm tự hào văn hóa dân tộc với việc làm cụ thể trong công tác, sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ.