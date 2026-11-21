Chương trình nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp Công đoàn.

Khai trương gian hàng giới thiệu quảng bá hàng Việt Nam. Ảnh: PV

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động và nhân dân ưu tiên lựa chọn, sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Qua đó tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo và thành quả lao động của doanh nghiệp, người lao động Việt Nam, góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Mỗi sản phẩm hàng Việt được tạo ra đều mang dấu ấn của người lao động Việt Nam. Đằng sau một sản phẩm chất lượng là trí tuệ, bàn tay, mồ hôi và sức sáng tạo của hàng triệu công nhân, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật. Vì vậy, ưu tiên sử dụng hàng Việt không chỉ là lựa chọn tiêu dùng mà còn là sự trân trọng thành quả lao động, góp phần giữ việc làm, ổn định thu nhập và tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố tham quan các gian hàng. Ảnh: PV

Điểm nhấn của chương trình là 15 gian hàng giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam và các sản phẩm OCOP đặc trưng của các xã: Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh cùng một số địa phương khác.

Các gian hàng tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động và nhân dân trực tiếp tìm hiểu, lựa chọn những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, các doanh nghiệp tham gia cam kết giảm giá tối thiểu 10% so với thị trường, nhiều mặt hàng giảm từ 30% đến 40%, cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Qua đó, chương trình kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, đưa hàng Việt chất lượng đến gần hơn với đời sống người dân.

Chương trình năm nay còn mang ý nghĩa thiết thực khi gắn với Ngày hội Văn hóa công nhân do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai. Theo đó, xây dựng văn hóa công nhân không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn nghệ, thể thao mà còn được thể hiện trong tác phong lao động, ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng và văn hóa tiêu dùng. Hưởng ứng tinh thần này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều hoạt động như Giải chạy “Nhịp bước Công đoàn Thủ đô” với trên 5.000 đoàn viên, công nhân lao động tham gia; ra mắt 3 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, 5 mô hình doanh nghiệp không ma túy; bàn giao 2 “Mái ấm Công đoàn”, tặng quà 100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và phát triển ứng dụng Công đoàn số.

Việc lựa chọn xã Thư Lâm tổ chức chương trình cũng có ý nghĩa riêng. Đây là một trong hai địa phương được thành phố Hà Nội lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa, với định hướng “Chính quyền phục vụ - Kinh tế phát triển - Nhân dân thụ hưởng”. Chương trình góp phần cụ thể hóa mục tiêu đó thông qua việc kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, nâng cao kiến thức pháp luật, xây dựng văn hóa tiêu dùng và tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý.

Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong muốn mỗi đoàn viên, người lao động và người dân trở thành người tiêu dùng thông thái, ưu tiên hàng Việt chất lượng, nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng; các doanh nghiệp tiếp tục lấy chất lượng, uy tín và quyền lợi người tiêu dùng làm nền tảng phát triển thương hiệu. Các cấp Công đoàn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, gắn vận động tiêu dùng hàng Việt với các chương trình phúc lợi và hoạt động chăm lo đoàn viên.

Với sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, người lao động, nhân dân, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tự hào hàng Việt, nâng cao vị thế thương hiệu Việt, đồng thời xây dựng đời sống văn hóa và môi trường tiêu dùng văn minh, lành mạnh trong cộng đồng.