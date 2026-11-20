ĐBP - Xác định sự đồng thuận của Nhân dân là điều kiện tiên quyết để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Dự án Hồ Bản Phủ, cấp ủy, chính quyền xã Tuần Giáo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; bảo đảm công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, chú trọng đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải đáp kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Qua đó, từng bước củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận để người dân tự giác bàn giao mặt bằng, chung sức cùng địa phương triển khai dự án.

Lễ ra quân hỗ trợ người dân di dời nhà ở, tài sản, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ Bản Phủ.

Hồ chứa nước Bản Phủ được xây dựng tại khu vực xã Quài Cang (cũ), nay thuộc xã Tuần Giáo. Là hạng mục của dự án Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, công trình có dung tích thiết kế khoảng 3,01 triệu m³, trong đó dung tích hữu ích khoảng 2,65 triệu m³. Khi đạt mực nước dâng bình thường, mặt hồ rộng 33,9 ha. Cụm đầu mối gồm đập đất dài 225m, cao tối đa 35,1m, cùng tràn xả lũ và cống lấy nước.

Khi đưa vào vận hành, hồ Bản Phủ sẽ cấp nước tưới cho khoảng 1.600ha đất nông nghiệp, gồm 350ha lúa hai vụ và 1.250ha cây công nghiệp. Hồ còn tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 36.000 người và cấp 2.400 m³ nước mỗi ngày đêm cho sản xuất công nghiệp. Việc tích trữ nước giúp địa phương chủ động hơn trong mùa khô, giảm nguy cơ thiếu nước tưới và tạo điều kiện để người dân duy trì sản xuất. Công trình cũng được thiết kế để duy trì dòng chảy môi trường, đồng thời có thể góp phần điều tiết một phần dòng chảy lũ ở hạ du.

Theo hồ sơ thiết kế, Dự án Hồ Bản Phủ dự kiến thu hồi khoảng 130,84ha đất, ảnh hưởng đến khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân với 705 nhân khẩu; trong đó, 53 hộ tại bản Phủ và bản Khá phải di chuyển chỗ ở.

Các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân di dời nhà ở, tài sản.

Ông Quàng Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Tuần Giáo chia sẻ: Trước khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản và đời sống của người dân, xã Tuần Giáo đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tập trung triển khai công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Với phương châm gần dân, sát dân, địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác thường xuyên xuống địa bàn, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những băn khoăn, kiến nghị của người dân. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, nhận thức rõ trách nhiệm trong việc chung tay thực hiện chủ trương phát triển của địa phương.

Từ nhận thức đến hành động, sự đồng thuận đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Đến nay, 53 hộ dân tại bản Phủ và bản Khá đã tự nguyện tháo dỡ nhà ở, công trình, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án.

Ông Lò Văn Long chia sẻ: Đất đai, cây cối và cuộc sống nơi đây đã gắn bó với gia đình tôi suốt mấy chục năm. Tuy nhiên, qua được cán bộ xã tuyên truyền, giải thích, chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án Hồ Bản Phủ đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian tới. Vì lợi ích chung, gia đình tôi đã đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân.

“Khi bàn giao mặt bằng, gia đình tôi có chút bồi hồi, xúc động vì phải rời xa nơi ở quen thuộc. Nhưng nghĩ đến lợi ích lâu dài mà dự án mang lại cho quê hương, chúng tôi hiểu rằng sự đóng góp của mỗi gia đình hôm nay sẽ góp phần tạo nên những đổi thay trong tương lai. Chúng tôi mong dự án sớm được triển khai, hoàn thành, mang lại diện mạo mới và thêm nhiều cơ hội phát triển cho quê hương”, chị Cà Thị Yến, bản Phủ chia sẻ.

Để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, xã Tuần Giáo đã huy động hơn 400 trăm lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng dân quân tự vệ, an ninh viên tham gia giúp các hộ dân thu dọn tài sản, tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc, cây cối đến địa điểm mới. Với tinh thần trách nhiệm, sẻ chia, các lực lượng không quản ngại khó khăn, trực tiếp hỗ trợ từng gia đình trong quá trình di chuyển. Không khí lao động diễn ra khẩn trương, trách nhiệm nhưng cũng đầy ắp tình người. Mỗi việc làm thiết thực, mỗi lời thăm hỏi, động viên không chỉ giúp người dân vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân, tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm ổn định cuộc sống mới.

Anh Lò Văn Quyết, Thôn Đội trưởng bản Phủ chia sẻ: Mọi người đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình hỗ trợ với mong muốn giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Qua những việc làm thiết thực ấy, tình đoàn kết, nghĩa tình cộng đồng tiếp tục được vun đắp, thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời cũng giúp các hộ dân thêm yên tâm, tin tưởng, chung sức cùng địa phương thực hiện dự án.

Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời giúp các hộ dân thêm yên tâm, tin tưởng, chung sức cùng địa phương thực hiện Dự án.

Thực tiễn triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án Hồ Bản Phủ khẳng định, niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân không chỉ đến từ công tác tuyên truyền mà còn được vun đắp bằng tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị, lắng nghe và những hành động thiết thực của cấp ủy, chính quyền. Đây cũng là nền tảng để xã Tuần Giáo tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm trọng tâm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển. Khi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được Nhân dân thấu hiểu, tin tưởng và đồng lòng hưởng ứng, sức mạnh cộng đồng sẽ được khơi dậy, tạo động lực đưa các mục tiêu phát triển của địa phương từng bước trở thành hiện thực.