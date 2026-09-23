Lan tỏa niềm tin đến người lao động (Bài cuối)

>>>Lan tỏa niềm tin đến người lao động (Bài 2)

BÀI CUỐI: ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

Đô thị, công nghiệp phát triển, thu hút đầu tư tăng mở ra nhiều cơ hội việc làm, đồng thời đòi hỏi cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực và an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, việc làm ổn định, thu nhập tốt, nhà ở và các thiết chế Công đoàn không còn là vấn đề của riêng người lao động (NLĐ), mà đã trở thành yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Quốc Dũng hỏi thăm công nhân mua sắm tại Ngày hội Vì sức khỏe người lao động năm 2026.

Đồng Nai đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng đô thị, hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và nguồn nhân lực. Trong quá trình đó, NLĐ tiếp tục là lực lượng trực tiếp tạo ra những giá trị quan trọng cho nền kinh tế. Vì vậy, chăm lo cho NLĐ cần được xem là một bộ phận không thể tách rời của chiến lược phát triển.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đầu năm 2026, Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về thực hiện công tác lao động, việc làm và bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu thúc đẩy tạo việc làm bền vững, giảm thất nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường kết nối cung - cầu lao động.

Điểm đáng chú ý của mục tiêu kế hoạch nêu trên là cách tiếp cận không chỉ dừng ở việc “giải quyết việc làm”, mà hướng đến “việc làm bền vững”. Đây là vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với một địa phương công nghiệp như Đồng Nai. Chị Lê Thị Thu làm việc tại Khu công nghiệp Long Bình cho biết: Việc tạo nhiều việc làm và gia tăng thu nhập mang ý nghĩa quyết định đối với đời sống NLĐ; không chỉ giúp NLĐ chủ động lo cho bản thân và gia đình mà còn giúp họ có điều kiện mua nhà ở xã hội, an tâm gắn bó với công việc.

Khi doanh nghiệp (DN) chú trọng chuyển đổi công nghệ, tự động hóa và nâng cao yêu cầu sản xuất, NLĐ cũng phải được đào tạo, nâng cao tay nghề để thích ứng tiếp cận những vị trí có thu nhập và điều kiện làm việc tốt hơn.

Trước thực tế nêu trên, Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 3-3-2026 về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xây dựng, vận hành các dự án trọng điểm trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch xác định xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành các dự án trọng điểm và hệ sinh thái kinh tế đi kèm. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xem là một trong những dự án tạo nhu cầu lớn về nhân lực với khoảng 14 ngàn lao động.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Tuân, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2,6 triệu lao động. Đây là mục tiêu lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác dự báo, quản lý và phát triển thị trường lao động. Các cơ quan quản lý nhà nước, sở, ban, ngành và địa phương cần chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp về lao động, việc làm, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng đến năm 2030, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40% theo nghị quyết

Ðồng hành cùng người lao động

Trong chặng đường phát triển mới, Đồng Nai không chỉ tập trung phát triển những khu công nghiệp hiện đại, những đô thị lớn hay những dự án hạ tầng quy mô mà cần những chính sách dài hạn để thu hút nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Một thành phố đáng sống là nơi người công nhân sau giờ làm có thể trở về một mái nhà ổn định, chăm lo cho gia đình và luôn có niềm tin ngày mai của mình sẽ tốt hơn hôm nay. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của các chính sách, tạo nền tảng để họ an cư lạc nghiệp và cùng xây dựng tương lai của Đồng Nai.

Bên cạnh giải quyết việc làm, nhà ở là một trong những vấn đề cấp thiết nhất để giải quyết bài toán an cư của NLĐ. Giai đoạn 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành hơn 67 ngàn căn nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu an cư cho NLĐ và đối tượng chính sách. Thành phố cũng thống nhất chủ trương quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội gần các khu công nghiệp có đông công nhân để giúp NLĐ đi lại thuận tiện.

Bên cạnh các chính sách chăm lo, hỗ trợ của các cấp chính quyền thành phố, tổ chức Công đoàn cũng cần phát huy vai trò là cầu nối, đồng hành cùng NLĐ trong quá trình làm việc và ổn định cuộc sống. Không chỉ tập trung vào việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, Công đoàn còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ NLĐ về việc làm, thu nhập, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và các chính sách an sinh xã hội.

Tiến sĩ VŨ THỊ NGHĨA, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố cho hay: Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội chính là phương thức thiết thực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi nền tảng tư tưởng được bảo vệ bền vững nhất khi những giá trị mà Đảng hướng tới được chứng minh bằng thực tiễn, bằng chất lượng cuộc sống và sự đồng thuận của nhân dân. Khi NLĐ thấy mình được quan tâm, được thụ hưởng thành quả phát triển và có cơ hội xây dựng tương lai tại Đồng Nai, niềm tin sẽ trở thành sự gắn bó, trách nhiệm và động lực cùng DN, địa phương phát triển. Chính niềm tin được tạo dựng từ thực tiễn ấy là sức đề kháng quan trọng trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc, chia rẽ NLĐ với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Cùng với đó, DN cần phát huy trách nhiệm xã hội, xem NLĐ là tài sản quý giá và là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững. Thời gian qua, một trong những điểm sáng để ổn định quan hệ lao động là việc duy trì đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua các cuộc đối thoại, nhiều kiến nghị của NLĐ về tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, thời giờ làm việc, điều kiện lao động và các chế độ phúc lợi đã được DN lắng nghe, xem xét và giải quyết kịp thời.

Với những chính sách chăm lo ngày càng thiết thực, đời sống vật chất, tinh thần được quan tâm, NLĐ có thêm niềm tin và động lực yên tâm làm việc, gắn bó với DN. Từ đó, phong trào thi đua trong công nhân lao động ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của DN, địa phương.

Điển hình, thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực và vị trí việc làm. Phấn đấu hằng năm có ít nhất 30 ngàn sáng kiến được đề xuất, áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Tại các nhà máy, phân xưởng, tinh thần thi đua được NLĐ hưởng ứng, thể hiện qua việc cải tiến quy trình, tiết kiệm nguyên vật liệu và chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước đột phá trong phát triển đô thị, hạ tầng và kinh tế - xã hội của địa phương. Khi các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ và hạ tầng giao thông tiếp tục mở rộng, sẽ thu hút NLĐ đến làm việc tại Đồng Nai. Theo đó, việc đảm bảo an sinh xã hội cần thực hiện đồng bộ với phát triển đô thị. Đây là yếu tố quan trọng để hình thành đô thị hiện đại, văn minh, nơi NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó với địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy, chăm lo cho công nhân hôm nay không chỉ là hỗ trợ một gia đình vượt qua khó khăn trước mắt mà xa hơn, đó là quá trình tạo dựng một lực lượng lao động ổn định, có kỹ năng, có chỗ ở và điều kiện sống phù hợp để đồng hành cùng sự phát triển của DN và địa phương. Khi NLĐ tin tưởng vào các chính sách an sinh xã hội của thành phố, họ sẽ yên tâm làm việc, lập nghiệp và xây dựng tương lai tại Đồng Nai, mục tiêu phát triển bền vững mới có nền tảng vững chắc.