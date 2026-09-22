Lan tỏa niềm tin đến người lao động (Bài 2)

BÀI 2

MỞ RỘNG PHÚC LỢI, TIẾP SỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG

Không chỉ dừng lại ở những “Mái ấm Công đoàn” trao tay đúng lúc hay các “con heo đất” góp nhỏ thành đại, sự chăm lo của tổ chức Công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp (DN) Đồng Nai còn được cụ thể hóa bằng những chuyến đi thực tế tận cơ sở để ghi nhận khó khăn trong đời sống người lao động (NLĐ) và có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Chuỗi hoạt động thiết thực đó đã và đang đưa vai trò của Công đoàn ngày càng sâu sát và thấu hiểu NLĐ.

Mỗi sự hỗ trợ có thể mang giá trị vật chất khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm: giúp công nhân vơi bớt khó khăn, thêm động lực và niềm tin để tiếp tục làm việc, ổn định cuộc sống.

Góp yêu thương, nhân thêm hạnh phúc

Chị Ngàn Lỷ Mùi, công nhân Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (xã An Viễn) vừa đón niềm vui lớn khi được Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp trao tặng căn nhà mới vào tháng 8 vừa qua. “Với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn như tôi, một căn nhà kiên cố không chỉ là tài sản mà còn là ước mơ được vun đắp qua nhiều năm. Nay ước mơ ấy đã trở thành hiện thực, tôi rất xúc động và biết ơn” - chị Mùi bày tỏ.

Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (xã An Viễn) phối hợp lãnh đạo công ty bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Giai đoạn 2020-2025, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 320 căn Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam cho biết: Đến nay, Công đoàn cơ sở đã trao 47 mái ấm cho NLĐ khó khăn về nhà ở. “Sự hỗ trợ đúng lúc của Công đoàn đôi khi trở thành bước ngoặt, giúp một gia đình công nhân có cơ hội bắt đầu một cuộc sống ổn định hơn” - ông Trường bày tỏ.

Mô hình trên được lan tỏa ở nhiều DN. Với sự chung tay của các cấp Công đoàn, DN và đoàn viên, nhiều mái nhà đã được xây dựng, sửa chữa, giúp công nhân có nơi ở ổn định hơn. Điển hình tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều), từ năm 2002 đến nay, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với ban giám đốc công ty xây dựng, sửa chữa hơn 200 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên với số tiền trên 5,4 tỷ đồng.

Tại nhiều Công đoàn cơ sở, sự sẻ chia được bắt đầu từ những việc rất giản dị. Những “con heo đất” được đặt tại nơi làm việc hay các chương trình chia sẻ yêu thương nhằm hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã nhân lên tinh thần tương thân tương ái với NLĐ. Mỗi đoàn viên góp một khoản nhỏ; khi nhiều người cùng chung tay, số tiền ấy trở thành nguồn hỗ trợ ý nghĩa dành cho những đồng nghiệp đang gặp khó khăn.

Điển hình như trong 3 năm qua, NLĐ tại Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (xã Phước Thái) đã quyên góp hỗ trợ 21 trường hợp NLĐ không may mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, bình quân mỗi trường hợp được hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng. Anh Phạm Minh Tùng, công nhân có hơn 30 năm gắn bó với công ty chia sẻ: “Khoảng 10 năm trước, tôi phát hiện mắc ung thư lưỡi. Đó là cú sốc lớn, nhất là khi chi phí điều trị khiến tôi và gia đình rất lo lắng. May mắn, tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn và đồng nghiệp. Những khoản hỗ trợ không chỉ giúp tôi có thêm kinh phí chữa bệnh mà còn là nguồn động viên quý giá. Nay sức khỏe ổn định, tôi vẫn tiếp tục làm việc tại xưởng kết tinh. Tôi luôn biết ơn Công đoàn và đồng nghiệp đã đồng hành, tiếp thêm nghị lực để tôi vượt qua bệnh tật”.

Có những khoản hỗ trợ không lớn nhưng đến đúng thời điểm nên mang ý nghĩa rất lớn. Đó có thể là tiền viện phí, chi phí sinh hoạt trong lúc khó khăn hay khoản hỗ trợ giúp gia đình công nhân vượt qua một giai đoạn chật vật. Giá trị của sự sẻ chia vì thế không chỉ nằm ở số tiền mà còn ở cảm giác NLĐ không bị bỏ lại phía sau khi gặp khó khăn, biến cố.

Xuống tận nhà trọ nắm bắt đời sống công nhân

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong công tác chăm lo là tổ chức Công đoàn ngày càng chú trọng việc đi về cơ sở, tìm đến NLĐ thay vì chỉ chờ đoàn viên tìm đến. Từ các khu nhà trọ, doanh nghiệp có đông công nhân đến những địa bàn còn nhiều khó khăn, cán bộ Công đoàn trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh và tâm tư của NLĐ. Những chuyến đi như vậy giúp các chương trình chăm lo có thêm thông tin thực tế; qua đó lựa chọn đúng người, đúng hoàn cảnh và đúng nhu cầu.

Bà Đoàn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều) cho biết: Đối với công nhân, sự xuất hiện của cán bộ Công đoàn ngay tại nơi ở, nơi làm việc cũng tạo cảm giác gần gũi hơn. Nhiều vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, nhà ở, đời sống gia đình hay những khó khăn phát sinh trong cuộc sống được chia sẻ trực tiếp. Từ những câu chuyện rất đời thường ấy, Công đoàn có thêm cơ sở để đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Một điểm mới đáng chú ý trong hoạt động Công đoàn là phạm vi chăm lo ngày càng được mở rộng từ NLĐ sang gia đình, đặc biệt là con công nhân. Với những gia đình có thu nhập còn hạn chế, mỗi mùa tựu trường lại kéo theo nhiều khoản chi phí. Vì thế, một suất học bổng, bộ sách vở, chiếc xe đạp hay một “góc học tập” tuy không quá lớn về giá trị vật chất nhưng có thể giúp công nhân giảm bớt một phần gánh nặng.

Câu chuyện về những “góc học tập” được trao cho con công nhân tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Long well Việt Nam (Khu công nghiệp Dầu Giây) là một ví dụ rõ nét cho sự thay đổi trong cách chăm lo. Từ thực tế nhiều gia đình công nhân sống trong những căn phòng trọ chật hẹp, chưa có điều kiện bố trí không gian học tập riêng cho con, Công đoàn cơ sở đã lựa chọn một hình thức hỗ trợ rất cụ thể: bàn, ghế, đèn học, kệ sách và dụng cụ học tập… giúp các em học sinh yên tâm trong mùa tựu trường năm học mới.

Chị Mai Thị Khánh, một trong những công nhân có con được hỗ trợ “góc học tập”, chia sẻ: “Chiếc bàn học mới là món quà rất thiết thực đối với gia đình tôi. Nhờ có góc học tập riêng, con có không gian học tập ngăn nắp hơn. Gia đình cũng tiết kiệm được một khoản chi phí để lo cho các khoản khác trong năm học mới”.

Phong trào Học giỏi, sống tốt cũng là điểm sáng tại Đồng Nai, tiếp sức, động viên các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Riêng năm 2026, toàn thành phố có gần 7,5 ngàn con công nhân, viên chức, lao động được tuyên dương Học giỏi, sống tốt. Những con số ấy không chỉ nói về thành tích học tập của trẻ mà còn cho thấy một cách tiếp cận mới trong công tác chăm lo. Bởi phía sau mỗi công nhân là một gia đình, phía sau mỗi giờ làm việc là những nỗi lo về học hành, sinh hoạt và tương lai của con cái.

Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn. Về xây dựng tổ chức phải hướng mạnh về cơ sở, sát cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn sức khỏe, văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu chăm sóc đời sống lâu dài và tinh thần của NLĐ. Tại nhiều chương trình do Công đoàn tổ chức, NLĐ được khám, tư vấn sức khỏe tổng quát, khám chuyên đề dành cho lao động nữ và thực hiện các xét nghiệm tầm soát. Cùng với đó, các hoạt động thể thao như: giải bóng đá, bóng chuyền, pickleball… tạo không gian để công nhân rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực sau giờ làm việc và tăng sự gắn kết giữa đồng nghiệp.

Những việc làm thiết thực nêu trên của Công đoàn các cấp chính là đang hiện thực hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, trong đó có công nhân, NLĐ. Qua đó tổ chức Công đoàn khẳng định vai trò đồng hành, tạo niềm tin cho NLĐ yên tâm gắn bó với công việc. Để củng cố và lan tỏa niềm tin ấy, thời gian tới, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đưa các chính sách chăm lo đến gần hơn với nhịp sống thực tế của NLĐ tại Đồng Nai.

Nguyễn Hòa - Thư Ngọc

Bài cuối: Đồng hành cùng người lao động trên chặng đường mới