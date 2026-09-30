Lan toả những việc tốt của xe buýt Thủ đô
Mỗi ngày, trên những chuyến xe buýt Thủ đô lại tiếp tục có thêm những câu chuyện đẹp được viết nên từ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và lòng trung thực của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ. Chính những việc làm giản dị ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh người lao động Tổng công ty vận tải Hà Nội thân thiện, chuyên nghiệp và luôn đặt hành khách làm trung tâm phục vụ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-nhung-viec-tot-cua-xe-buyt-thu-do-420084.htm