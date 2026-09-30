Lan toả những việc tốt của xe buýt Thủ đô

Tổ chức lại sản xuất, nâng chất lượng, tăng liên kết và hướng mạnh hơn tới thị trường xuất khẩu là yêu cầu đặt ra đối với các ngành hàng nông sản chủ lực của Thanh Hóa. Đây cũng là nội dung được bàn thảo tại hội nghị do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 30/9, nhằm tìm giải pháp phát triển nông sản theo hướng hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo chuỗi giá trị đến năm 2030 .