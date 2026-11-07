Lan tỏa những việc làm thiết thực

Đường nông thôn ở xã Phú An. (Ảnh: THANH DŨNG)

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Phú An chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương.

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị duy trì việc học tập, sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên trao đổi, tự soi, tự sửa và đề ra phương hướng phấn đấu.

Theo đồng chí Tăng Văn Nê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú An, xã xác định giá trị của việc học tập và làm theo Bác không chỉ thể hiện ở số lượng mô hình hay nguồn kinh phí hỗ trợ, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể, thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Những căn nhà thắm đượm nghĩa tình đồng đội ở xã An Phú. (Ảnh: THANH DŨNG)

Từ định hướng đó, nhiều mô hình được triển khai xuất phát từ nhu cầu thực tế, tập trung hỗ trợ những đối tượng còn khó khăn, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Qua các hoạt động cụ thể, tinh thần đoàn kết, sẻ chia được phát huy, góp phần huy động nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Các mô hình như "Nhà nghĩa tình đồng đội" thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái giúp đỡ nhau.

Hay như mô hình "Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”. Trong quý I năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phát động thực hiện mô hình trên, giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì, phối hợp các đơn vị và tổ chức Đảng vận động cán bộ, đảng viên đóng góp kinh phí hỗ trợ người dân.

Từ đó, "Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” đã hỗ trợ 366 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng kinh phí hơn 390 triệu đồng. Hoạt động này góp phần tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế khi cần thiết.

Như mô hình Tổ tiết kiệm giúp đỡ bệnh nhân nghèo ấp Phú Quí nhiều năm qua hỗ trợ nhiều người bị bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Bà Võ Thị E, sống bằng nghề bán vé số xúc động: “Khi tôi bị bệnh nhập viện, Tổ tiết kiệm đến thăm hỏi, khích lệ động viên và hỗ trợ tiền trong lúc nằm viện”.

Một mô hình khác có ý nghĩa thiết thực là “Vận động nhân dân gây quỹ giúp đỡ người nghèo điều trị bệnh” do Chi bộ ấp Phú Mỹ Hạ thực hiện. Trong năm 2025 và 2026, chi bộ đã vận động được hơn 158 triệu đồng; hỗ trợ 174 trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Chi bộ ấp Phú Mỹ Hạ Bùi Thị Bích Ngân cho biết: “Chi bộ xác định học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ sự quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn ngay trong cộng đồng; luôn đặt lợi ích tập thể và lợi ích của nhân dân lên trên”.

Khi biết hoàn cảnh 3 hộ dân ngụ ấp Phú Thu khó khăn về nhà ở, chính quyền và các đoàn thể xã đã vận động nhà hảo tâm trợ lực xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết.

Nhờ đó, 3 hộ có mái nhà êm ấm, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất. Đây là việc làm cụ thể, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tiếp thêm động lực để các gia đình từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. ( Ảnh: TRUNG NGUYỄN)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ xã Phú An xác định tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức thực hiện để việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Địa phương chú trọng đưa nội dung học tập, thực hành vào sinh hoạt chi bộ; gắn kết quả thực hiện với đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; đồng thời đề cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với đó, xã tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình hiện có, thường xuyên đánh giá hiệu quả, kịp thời phát hiện và nhân rộng những cách làm sáng tạo, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Việc thực hiện cần bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và sản phẩm cụ thể; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo quan trọng.

Những việc làm tình nghĩa, gần gũi Nhân dân của Đảng bộ xã Phú An đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nghĩa tình trong cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.