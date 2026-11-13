Lan tỏa những tấm lòng nhân ái vì cộng đồng ở Khương Đình

Những việc làm thiết thực, kết nối yêu thương

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại phường Khương Đình tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng; phong trào nhân đạo đã thu hút sự tham gia, đồng hành của đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Lãnh đạo phường Khương Đình tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình. Ảnh: Hồng Thái

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình. Ảnh: Hồng Thái

Một trong những điểm sáng nổi bật là công tác vận động hiến máu tình nguyện. Trong năm 2026, Hội Chữ thập đỏ phường đã phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tổ chức các đợt tiếp nhận máu, thu được 1.102/1.000 đơn vị máu, đạt 110,2% chỉ tiêu được giao. Kết quả này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng mà còn góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Cùng với đó, các hoạt động chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thường xuyên, gắn với nhu cầu thực tế tại địa bàn dân cư. Trong Tháng Nhân đạo, Hội đã trao 371 suất quà với tổng trị giá 299,9 triệu đồng; dịp Tết Nhân ái trao 66 suất quà, trị giá 7,92 triệu đồng; nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), trao 82 suất quà với tổng trị giá 47,6 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội tiếp tục trao 80 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, tới các hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, nhiều mô hình nhân đạo đã trở thành hoạt động thường xuyên, mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho những người cần giúp đỡ. Phối hợp với nhóm thiện nguyện Thiện Tâm, Hội duy trì mô hình “Nồi cháo nghĩa tình” với 5 nồi cháo mỗi tuần, trao tận tay bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, tổng trị giá 30 triệu đồng mỗi tháng. Chương trình “Nâng bước em tới trường” trao tặng 11 xe đạp cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 19,8 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ đồ dùng học tập cho 70 học sinh mầm non với kinh phí 16,5 triệu đồng.

Không chỉ hỗ trợ bằng tiền và hiện vật, các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được quan tâm. Hội phối hợp với Bệnh viện Mắt Ánh sáng tổ chức khám mắt, phát thuốc miễn phí cho 90 bệnh nhân; phối hợp tổ chức chương trình cơm thiện nguyện, trao 150 suất cơm tới bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng. Tại địa bàn Khương Trung cũ, Hội phối hợp tổ chức tập huấn sơ cấp cứu, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và siêu âm miễn phí cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

Đặc biệt, mô hình “Gian hàng 0 đồng” đã mang đến sự sẻ chia thiết thực cho 80 hoàn cảnh khó khăn thông qua những phiếu mua hàng miễn phí, với tổng trị giá hàng hóa 16 triệu đồng. Những hoạt động tưởng chừng giản dị nhưng được duy trì bằng sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân đã góp phần giúp người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Nội Đinh Thị Phức trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Thái

Huy động sức mạnh cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái

Đằng sau những chương trình nhân đạo là sự chung sức của các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện và những tấm lòng hảo tâm. Theo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2026, tổng nguồn lực Hội vận động, tiếp nhận đạt 672,626 triệu đồng. Tổng giá trị hoạt động xã hội nhân đạo Hội trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện trong năm đạt hơn 1,038 tỷ đồng.

Không chỉ tập trung chăm lo các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình còn tích cực kết nối, chia sẻ với người dân tại nhiều địa phương. Các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vân Đình (Hà Nội), tri ân gia đình chính sách, thương bệnh binh tại Phú Thọ, hướng về đồng bào vùng bão lũ tại Lai Châu, Quảng Trị, hỗ trợ học sinh nghèo thông qua chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khó khăn”... đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái vượt ra ngoài phạm vi địa bàn phường.

Bên cạnh hoạt động do Hội trực tiếp triển khai, sự phối hợp với các đơn vị, nhóm thiện nguyện cũng tạo thêm nguồn lực đáng kể. Trong năm 2026, Hội phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng, người cao tuổi với 498 suất quà, trị giá 249 triệu đồng; phối hợp với các nhóm thiện nguyện nấu 4.000 suất cơm, trị giá 120 triệu đồng; tổ chức chương trình khoan giếng cho trường học tại Lào Cai, trị giá 36 triệu đồng. Tổng giá trị các hoạt động phối hợp trao tặng đạt 423,2 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tổng kết công tác hội chữ thập đỏ năm 2026 do Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình tổ chức sáng 13-11. Ảnh: Hồng Thái

Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tổng kết công tác hội chữ thập đỏ năm 2026 do Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình tổ chức sáng 13-11, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng ghi nhận, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức sau quá trình sắp xếp địa bàn dân cư và kiện toàn bộ máy, Hội Chữ thập đỏ phường đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai toàn diện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Để phong trào tiếp tục phát triển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Võ Đăng Dũng đề nghị Hội Chữ thập đỏ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả như “Nồi cháo nghĩa tình”, gian hàng 0 đồng, hỗ trợ sinh kế, học bổng cho học sinh nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hội viên và vận động nguồn lực.

Đặc biệt, đồng chí Võ Đăng Dũng lưu ý việc quản lý, sử dụng các nguồn quỹ từ thiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, qua đó vun đắp niềm tin và uy tín của tổ chức Hội; quan tâm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương người tốt, việc tốt.

Từ những suất quà nghĩa tình, nồi cháo ấm lòng người bệnh đến những chiếc xe đạp tiếp sức học sinh nghèo, mỗi hoạt động đều góp phần nối dài vòng tay nhân ái trong cộng đồng. Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, phong trào Chữ thập đỏ tại Khương Đình đang tiếp tục khẳng định vai trò trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.