Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng Vũ Hồng Quang phát biểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Vũ Hồng Quang cho biết, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chủ trương tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo; quan tâm phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên, chức sắc, chức việc cùng đồng bào tiếp tục hun đúc tình đoàn kết, sự gắn bó và tôn trọng nhau trong cộng đồng dân cư; gắn các phong trào thi đua yêu nước với những việc làm thiết thực nhằm nâng cao đời sống nhân dân; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong xây dựng con người và đời sống cộng đồng. Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và chất lượng công tác vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo của MTTQ; thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng và lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo. Các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành cùng toàn thể đồng bào các tôn giáo trong tỉnh tiếp tục có nhiều đóng góp quý báu, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, chung tay xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc.

Quang cảnh hội nghị biểu dương đồng bào các tôn giáo tiêu biểu.

Giai đoạn 2021 - 2026, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 3 tôn giáo được công nhận, gồm Phật giáo, Công giáo và Tin Lành với trên 26.000 người dân theo đạo sinh sống, sinh hoạt tại 26 xã, phường. Tỉnh có 92 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người theo đạo các tôn giáo tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam, ban chấp hành các đoàn thể các cấp; 5 đại biểu các tôn giáo trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong phát triển kinh tế, đồng bào các tôn giáo cần cù lao động, chủ động phát triển sản xuất, vươn lên cải thiện cuộc sống gia đình, giúp đỡ những người xung quanh cùng tiến bộ; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đồng bào các tôn giáo luôn hướng tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em cần được giúp đỡ; kịp thời chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Tiêu biểu, trong cơn bão năm 2024 - 2025, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các tăng ni, phật tử chùa Phó Cũ, chùa Đống Lân đã trao tặng trên 12.000 suất quà, với tổng trị giá trên 5,7 tỷ đồng; Giáo xứ Thanh Sơn đã hỗ trợ hơn 2.000 suất cơm cho người dân và lực lượng cứu hộ, trao tặng hơn 1.000 suất quà, 5 xe lăn cho người khuyết tật cùng nhiều phần quà thiết thực khác; Hội đồng mục vụ, Giáo xứ Hưng Long đã vận động giáo dân trao trên 500 suất quà, trị giá 250 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người ốm đau, bệnh tật và những hoàn cảnh khó khăn…

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà biểu dương đồng bào các tôn giáo tiêu biểu.

Trong xây dựng đời sống văn hóa, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo đã thể hiện vai trò tích cực trong việc khuyên bảo, động viên mọi người sống nhân ái, có trách nhiệm với gia đình và xã hội; giữ gìn tình làng, nghĩa xóm; quan tâm việc học hành của con em; xây dựng gia đình hòa thuận, khu dân cư đoàn kết. Đối với nhiệm vụ giữ gìn bình yên ở cơ sở, những lời vận động có uy tín, sự hòa giải chân tình và cách ứng xử thấu tình, đạt lý của các vị chức sắc, chức việc đã góp phần tạo sự đồng thuận, giải quyết những vướng mắc trong cộng đồng, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền và MTTQ.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã tặng quà biểu dương 39 cá nhân là đồng bào các tôn giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2021 - 2026.