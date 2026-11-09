Lan tỏa những tấm gương thanh niên DTTS tiêu biểu

Thanh niên DTTS được tuyên dương năm 2026

Gìn giữ bản sắc văn hóa

Trong những ngày diễn ra Lễ hội Tết Đầu Lúa, chị Trần Thị Thủy (SN 1995), dân tộc Raglai, thôn Ka Lon, luôn hào hứng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Với chị, khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, hòa cùng tiếng cồng chiêng trong không khí lễ hội không chỉ là niềm tự hào về cội nguồn mà còn thể hiện ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Chị tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hóa tại địa phương, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống và khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, chị Thủy còn phát huy vai trò hội viên trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên DTTS, tín đồ tôn giáo. Chị tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua, hoạt động tương trợ và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chia sẻ niềm vui khi được tuyên dương, chị Thủy bày tỏ: “Tôi rất tự hào khi được tỉnh tuyên dương. Tôi mong muốn tiếp tục góp sức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Raglai, vận động thanh niên tích cực tham gia các phong trào, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Chị Trần Thị Thủy (bên phải) tham gia giao lưu văn nghệ Lễ hội Tết Đầu lúa tại xã Phan Sơn

Tận tâm với nghề giáo

Cùng được tuyên dương, chị K’ Thị Phương Lan (SN 1995), dân tộc K’ho, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Sơn Lâm, ghi dấu ấn bằng những thành tích trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào. Trong vai trò giáo viên, chị luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy và tận tâm với học sinh, nhất là các em ở vùng đồng bào DTTS. Quá trình phấn đấu của chị được ghi nhận qua các danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua. Đây là những kết quả thể hiện sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của một giáo viên trẻ đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Không chỉ đạt thành tích trong chuyên môn, chị Phương Lan còn là cán bộ Đoàn - Hội năng nổ, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động tình nguyện. Với tinh thần trách nhiệm, chị luôn cố gắng kết hợp tốt nhiệm vụ giảng dạy với hoạt động phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên.

Chia sẻ về niềm vinh dự được tuyên dương, chị Phương Lan cho biết: “Tôi luôn tâm niệm phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để mang đến những kiến thức tốt nhất cho học sinh, nhất là các em vùng đồng bào DTTS. Danh hiệu lần này là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực trong giảng dạy, tích cực tham gia các phong trào Đoàn - Hội, góp sức xây dựng quê hương”.

Nhận xét về 2 gương thanh niên tiêu biểu, anh K’Hiền - Bí thư xã Đoàn Phan Sơn cho biết, chị Trần Thị Thủy và chị K’ Thị Phương Lan là những điển hình về tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ địa phương. Những đóng góp của 2 chị là động lực để đoàn viên, thanh niên trong xã học tập, noi theo, tích cực tham gia các phong trào và hoạt động vì cộng đồng.

Việc được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tuyên dương là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những nỗ lực của 2 cá nhân, đồng thời góp phần nhân rộng các điển hình thanh niên DTTS, tín đồ tôn giáo có thành tích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.