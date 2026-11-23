Anh Lê Ngọc Hải (áo trắng) cùng đồng nghiệp kiểm tra hệ thống lưới điện khu vực Nho Quan. Ảnh: Ngọc Linh

Đối với anh Lê Ngọc Hải, Bí thư Chi đoàn Điện lực Nho Quan, học và làm theo Bác chính là làm thật tốt công việc của mình, sống có trách nhiệm và làm nhiều điều có ích cho cộng đồng, góp công sức để xây dựng quê hương.

Nói về một kỷ niệm trong nghề, anh Lê Ngọc Hải kể, có lần, anh cùng đồng nghiệp bắt đầu xử lý sự cố điện từ 17 giờ, làm việc miệt mài đến 4 giờ sáng hôm sau. Một đêm dài với nhiều công việc cần giải quyết như: tìm nguyên nhân, khắc phục sự cố, kiểm tra để bảo đảm an toàn trước khi cấp điện trở lại. Khi ánh đèn trong những ngôi nhà sáng lên, những vất vả của ca trực dường như cũng được đền đáp. Đối với anh Hải, niềm vui đôi khi giản dị như thế.

Từ những vướng mắc trong thực tế, anh Lê Ngọc Hải dành thời gian nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến được Công ty công nhận và đưa vào áp dụng. Ảnh: Ngọc Linh

Công tác tại Điện lực Nho Quan (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình), anh Hải hiểu rằng phía sau mỗi lần đóng điện là trách nhiệm đối với sự an toàn và ổn định của hệ thống, với cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất. Tốt nghiệp ngành Tự động hóa, Trường Đại học Điện lực, anh về công tác tại Điện lực Nho Quan, đảm nhiệm việc quản lý tổn thất điện năng, dự báo và theo dõi phụ tải. Hiện anh phụ trách Tổ Kinh doanh gồm 5 người, với nhiều nhiệm vụ liên quan đến kinh doanh điện năng, quản lý khách hàng, đo đếm, hợp đồng, dịch vụ và các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Công việc của anh có những áp lực riêng. Nhiều đầu việc phải giải quyết thường xuyên, yêu cầu phục vụ khách hàng ngày càng cao; vào mùa nắng nóng, mưa bão hoặc khi xảy ra sự cố, trách nhiệm của người làm điện càng trở nên nặng nề. Những tình huống phát sinh cũng đòi hỏi người lao động phải có kiến thức chuyên môn, sự chủ động và khả năng tìm ra cách xử lý phù hợp.

Từ những vướng mắc trong thực tế, anh Hải dành thời gian nghiên cứu, đề xuất 2 sáng kiến được Công ty công nhận và đưa vào áp dụng: Sáng kiến “Cải tiến thiết bị Flycam phục vụ công tác tìm kiếm sự cố trên lưới điện vào ban đêm”, sáng kiến này hỗ trợ phát hiện những bất thường như đứt dây, chạm chập. Nhờ đó, thời gian tìm kiếm sự cố được rút ngắn, nhân lực kiểm tra giảm bớt, độ an toàn cho người lao động được nâng lên. Sáng kiến thứ hai là “Thiết bị theo dõi hệ số công suất (cosφ) trên lưới điện hạ thế 0,4kV”, giúp theo dõi tình trạng mất cân bằng pha theo thời gian thực, hỗ trợ việc cân pha và quản lý vận hành lưới điện. Những sáng kiến của anh được hình thành từ những vấn đề anh và những người thợ điện gặp phải mỗi ngày, xuất phát từ mong muốn tìm cách xử lý công việc thuận lợi, an toàn và hiệu quả hơn.

Chia sẻ về nghề, anh Hải cho biết: Làm nghề điện, điều tôi luôn trăn trở là làm sao cung cấp điện an toàn, ổn định và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Công việc có những áp lực riêng, đặc biệt vào mùa nắng nóng, mưa bão hay khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, chính sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng là động lực để tôi cùng đồng nghiệp không ngừng nỗ lực. Tôi luôn tâm niệm rằng mỗi việc làm tận tâm hôm nay sẽ góp phần thắp sáng niềm tin của người dân đối với ngành điện.

Ngoài công việc chuyên môn, anh Hải tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Công đoàn, hiến máu tình nguyện và các phong trào thể thao. Anh coi việc học tập, nâng cao trình độ là yêu cầu thường xuyên, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục nghiên cứu những sáng kiến có khả năng ứng dụng ở phạm vi rộng hơn. Ở người cán bộ trẻ này, tinh thần học và làm theo Bác được thể hiện qua thái độ nghiêm túc với công việc, sự tận tâm với khách hàng và luôn có ý thức tự hoàn thiện mình. Năm 2023, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Năm 2025, anh vinh dự là một trong 95 đảng viên trẻ tiêu biểu toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Khác với câu chuyện của người làm trong ngành điện, ở xã Xuân Trường, ông Phan Trọng Điền, Giám đốc Công ty TNHH MTV đúc đồng Nam Thiên, đã dành phần lớn cuộc đời lao động của mình cho nghề đúc đồng. Là cựu chiến binh, thương binh với tỷ lệ thương tật 21%, ông từng trải qua những năm tháng quân ngũ trước khi trở về quê hương, học nghề và gắn bó với công việc đúc đồng đòi hỏi nhiều công sức, sự kiên nhẫn. Tháng 6/2025, ông được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

Ông Điền nhập ngũ tháng 7/1984, phục vụ tại Trung đoàn 484, Mặt trận 379 Lào. Tháng 10/1987, ông phục viên, trở về cuộc sống đời thường. Ông học nghề đúc đồng tại vùng Xuân Tiến, Xuân Ninh, được nghệ nhân Lê Văn Chiểu truyền nghề. Từ những ngày đầu học việc, qua thời gian rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm, ông trở thành thợ cả. Năm 2010, ông thành lập Công ty Nam Thiên, tiếp tục theo đuổi nghề đúc đồng và tham gia chế tác sản phẩm cho nhiều công trình văn hóa, tín ngưỡng, di tích lịch sử.

Hơn 30 năm theo nghề, ông Điền tham gia đúc tượng, chuông, trống và phục dựng các hạng mục tại nhiều công trình ở trong nước và ở nước bạn Lào. Trong số đó có những công trình tại Am Ngọa Vân, Cổ Loa, Phật Tích, Cổ Lễ và đền Chung Sơn. Mỗi sản phẩm mang một yêu cầu riêng về kích thước, hình dáng và kỹ thuật chế tác. Có sản phẩm cần từ 5 đến 7 tháng, thậm chí cả năm mới hoàn thành. Để tạo nên một tác phẩm bằng đồng, người thợ phải đi qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự chính xác và cẩn trọng. Chỉ một sơ suất cũng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình làm ra sản phẩm. Tính tới nay, hàng chục nghìn sản phẩm đồng đúc của Công ty Nam Thiên đã đến khắp các công trình văn hóa - lịch sử trong cả nước và sang Lào, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Malaysia được đánh giá cao về chất lượng, độ tinh xảo, đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt.

Sản phẩm tiêu biểu do ông tham gia chế tác là chiếc trống đồng (Đại Pháp cổ) có kích thước mặt trống đồng là 1,7m, bụng trống 2,85m, chiều dài 2,95m với trọng lượng 6.800kg, giá trồng là 1.780 kg làm cho họ Đặng Việt Nam ở Bình Định đã được công nhận là kỷ lục trống đồng lớn nhất Việt Nam; hoặc công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm tượng Bác, Đại Hồng Chung (nặng 1.950 kg)… đặt tại đền Chung Sơn nơi thờ gia tiên của Người (xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An)…

Đằng sau kích thước và trọng lượng khá lớn của mỗi công trình là công sức của cả một đội ngũ thợ, cùng kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm của ông Điền. Với người nghệ nhân, giá trị của sản phẩm còn nằm ở độ tinh xảo, ở sự chỉn chu trong từng chi tiết và khả năng đáp ứng yêu cầu của công trình.

Nghệ nhân Ưu tú Phan Trọng Điền (bên trái) chế tác tượng Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng. Ảnh: Minh Thuận

Nghề đúc đồng cũng đã giúp ông tạo sinh kế cho nhiều lao động tại địa phương. Hiện tại Công ty Nam Thiên có hơn 100 lao động, trong đó có 15 cựu chiến binh và con em cựu chiến binh. Mức lương bình quân của người lao động từ 7 đến 10 triệu đồng/người/tháng; Công ty đóng bảo hiểm y tế cho 100% lao động và thực hiện các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Điền tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tới nay, tổng kinh phí đóng góp cho các công trình phúc lợi và hoạt động cộng đồng của ông là hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, 400 triệu đồng hỗ trợ Nghĩa trang Liệt sĩ Xuân Ninh và Hải Anh; 180 triệu đồng dành cho trường học; 100 triệu đồng đóng góp xây dựng nhà văn hóa và cột điện cao áp ở xóm 4a (xã Hải Anh); 1,55 tỷ đồng đóng góp các công trình đền, chùa cùng những khoản hỗ trợ khác. Ông cũng giúp đỡ bình quân 26 hộ nghèo mỗi năm.

Ông Phan Trọng Điền được công nhận Nghệ nhân làng nghề Việt Nam năm 2018 và Nghệ nhân Quốc gia năm 2019. Tháng 6-2025, ông được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Ông vinh dự được đi dự Đại hội Thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2024-2029 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức tại Hà Nội tháng 12/2025.

Nhìn vào hành trình phấn đấu của anh Lê Ngọc Hải và ông Phan Trọng Điền, có thể thấy việc học tập và làm theo Bác được mỗi người thể hiện theo những cách rất gần gũi, bình dị. Với anh Hải, đó là sự tận tâm trong công việc, là những sáng kiến xuất phát từ yêu cầu thực tế. Với ông Điền, đó là việc gửi gắm tâm huyết của mình vào nghề đúc đồng, vào việc tạo công ăn việc làm cho người dân, những cựu binh và con em của họ, cùng những chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nhân rộng. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực và nhiều cá nhân tiêu biểu tại các cấp, các ngành, các lĩnh vực, điển hình như: thầy Phạm Trọng Thịnh, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; bà Lê Thị My, Chủ nhiệm CLB Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phường Nguyễn Úy; anh Trịnh Phương Nam, Bí thư Đoàn phường Duy Tiên; Thiếu tá Nguyễn Ngọc An, Trưởng Công an phường Tam Chúc; ông Trần Văn Trường, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Môi trường xanh Trường Phát, xã Xuân Hưng; anh Chu Anh Phong, hội viên Hội Nông dân xã Bình Sơn...

Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tấm gương sáng đang góp phần đưa nội dung học tập và làm theo Bác đi vào đời sống, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của mỗi người dân, để các nội dung học và làm theo Bác được nối tiếp và lan tỏa, tạo nên những giá trị tốt đẹp trong đời sống.