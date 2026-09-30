Lan tỏa những tác phẩm chính luận từ thực tiễn công tác dân tộc, tôn giáo

Chiều 30/9, Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Bộ lần thứ I, năm 2026. Tham dự Lễ trao giải, có ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ; bà Hà Thị Trang, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ.

Về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tham dự Lễ trao giải có ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực; ông Y Vinh Tơr, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; bà Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ, Thứ trưởng; ông Nguyễn Hải Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng; ông Cầm Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách.

Tham dự Lễ trao giải còn có bí thư, cấp ủy của 17 tổ chức đảng, lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Hội đồng Giám khảo cuộc thi, cùng hơn 450 đảng viên. Và đặc biệt là sự có mặt của 30 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ hát quốc ca tại Lễ trao giải

Từ thực tiễn ngành đến những tác phẩm chính luận

Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Y Vinh Tơr, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài; ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và những thách thức trên không gian mạng.

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 14/3/2026 của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành kế hoạch, triển khai Cuộc thi đến các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. Theo Thứ trưởng, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi đã thu hút 123 tác phẩm của 16 tổ chức cơ sở Đảng và 5 đơn vị sự nghiệp. Phần lớn tác phẩm bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của Bộ, tập trung vào công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, báo chí, truyền thông, chuyển đổi số và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ trao giải

Qua 3 vòng chấm, Ban Giám khảo lựa chọn 68 tác phẩm tham gia Cuộc thi cấp Đảng ủy Chính phủ. Kết quả, Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo đạt 5 giải, gồm 2 giải A, 1 giải C và 2 giải Khuyến khích. Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ hai, năm 2026.

Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lan tỏa tác phẩm chất lượng, bồi dưỡng đội ngũ viết chính luận và đẩy mạnh ứng dụng báo chí, truyền thông, công nghệ số.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu đánh giá tổng kết

Lan tỏa tác phẩm chính luận bằng nhiều hình thức

Phát biểu tại Lễ trao giải, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu. Trong bối cảnh không gian mạng trở thành một mặt trận, các hoạt động chống phá ngày càng tinh vi, nhiệm vụ này càng đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng đánh giá Cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, bài bản, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng bộ.

“Cuộc thi có ý nghĩa về mặt chính trị to lớn, khẳng định tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng bộ. Qua Cuộc thi, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có thêm cơ hội nghiên cứu, trao đổi, nhận diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị và trách nhiệm được giao”, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trao Giấy khen của Đảng uỷ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và triển khai Cuộc thi

Bộ trưởng khẳng định, trong 123 tác phẩm dự thi cấp Bộ, 68 tác phẩm được chọn tham gia cấp Đảng ủy Chính phủ. Nhiều tác phẩm có chiều sâu lý luận, gắn với thực tiễn cơ sở, kịp thời phản ánh những vấn đề quan trọng trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và đúc kết kinh nghiệm có thể nhân rộng.

Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã phối hợp tổ chức Cuộc thi và tinh thần hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ. Nhiều tác phẩm đạt giải cao tại Cuộc thi cấp Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tặng Bằng khen.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trao Giấy khen của Đảng uỷ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và triển khai Cuộc thi

Trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục đổi mới Cuộc thi, lựa chọn chủ đề, đề tài sát thực tiễn công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung nhận diện, đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đồng thời lan tỏa các mô hình hay, gương điển hình và những thành tựu trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo.

Các tác phẩm cần đa dạng về thể loại, tăng cường ứng dụng hình thức truyền thông hiện đại, khuyến khích sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, hình ảnh và tư liệu sinh động để mở rộng sức lan tỏa. Bộ trưởng lưu ý, tác phẩm không chỉ phản bác chung chung mà phải có luận cứ, số liệu, tư liệu thực tiễn vững chắc, tôn trọng sự thật khách quan.

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ trao Giấy khen của Đảng uỷ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho 2 cá nhân đạt giải Đặc biệt

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả sử dụng tác phẩm sau Cuộc thi, biên tập các tác phẩm chất lượng thành tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời lan tỏa trên mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh thông tin phù hợp, góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh cùng đồng chí Hà Thị Trang, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ trao giải Nhất cho các cá nhân

Bộ trưởng kỳ vọng Cuộc thi những năm tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm chất lượng, mang đậm dấu ấn chuyên môn của ngành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao tổng số 30 giải, trong đó có 02 giải Đặc biệt, 08 giải Nhất, 08 giải Nhì, 06 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.

Các đại biểu và các tác giả đạt giải chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

Cụ thể:

Đối với thể loại báo chí, Ban tổ chức đã trao 03 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích

Đối với thể loại tạp chí, Ban Tổ chức trao 03 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 03 giải Khuyến khích

Đối với thể loại đa phương tiện, Ban Tổ chức trao 02 giải Nhất, 01 giải Nhì,

Thúy Hồng