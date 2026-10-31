Lan tỏa những sáng kiến từ cơ sở

Tìm tòi, đổi mới phương pháp

Đợt mưa lớn cuối tháng 8/2026 khiến hơn 1.000 hộ dân và khoảng 58km đường giao thông ở phường Phượng Sơn bị ngập, chia cắt cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Để người dân thuận lợi di chuyển trong mùa mưa bão, phường vừa xây dựng ứng dụng “Bản đồ thông tin ngập nước”, tập hợp các điểm ngập trên bản đồ số. Theo đồng chí Đặng Huy Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phượng Sơn, ứng dụng không chỉ phục vụ việc tìm kiếm lộ trình trong từng đợt mưa bão mà còn hướng tới lưu trữ, cập nhật thông tin qua nhiều thời điểm, từng bước hình thành dữ liệu phục vụ công tác cảnh báo, phòng, chống ngập úng. Phường sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm thông tin đến người dân sát với tình hình thực tế.

Cán bộ phường Phượng Sơn kiểm tra hoạt động của bản đồ thông tin ngập nước.

Trong đợt cao điểm số hóa hồ sơ đảng viên, khối lượng tài liệu tại phường Phượng Sơn cần xử lý lớn. Để giảm bớt thao tác thủ công, bà Trần Thị Thu, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường đã xây dựng bộ công cụ tự động hóa việc tạo cây thư mục, chuẩn hóa tên tệp và kiểm tra dữ liệu. Nhờ đó, năng suất xử lý tăng từ 3-5 bộ hồ sơ/người/ngày lên 20-30 bộ. Việc tạo cây thư mục cho 1.336 đảng viên được hoàn thành trong một buổi sáng; qua đối soát, không phát hiện lỗi cú pháp tên tệp. Công cụ sau đó được chia sẻ để các địa phương tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại phường Tự Lạn, ông Nguyễn Văn Cẩn, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội lựa chọn những khâu còn nhiều thao tác thủ công để nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến. Hai sáng kiến “Tự động hóa quy trình chứng thực chữ ký dựa trên nền tảng số và trích xuất dữ liệu định danh điện tử” và “Hệ thống Quản lý đất đai - Số hóa toàn diện quy trình rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai” hướng đến nâng cao chất lượng dữ liệu, rút ngắn thời gian thực hiện công việc và giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Cẩn tiếp tục nghiên cứu hệ thống đánh giá cán bộ, công chức theo chỉ số hiệu quả công việc (KPI) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Phần mềm hỗ trợ phân tích các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, đề xuất bộ KPI phù hợp với từng chức danh, vị trí việc làm, từ đó hỗ trợ xây dựng kế hoạch KPI cá nhân cho nhiều cán bộ cùng lúc. Trên cơ sở nhiệm vụ chung của cơ quan, hệ thống hỗ trợ phân bổ công việc, xác định mục tiêu và tiến độ thực hiện, giúp mỗi cá nhân chủ động theo dõi nhiệm vụ được giao, cập nhật kết quả và tài liệu minh chứng.

Đáng chú ý, các khâu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch KPI được tích hợp trên môi trường trực tuyến, tạo sự thống nhất trong quy trình, giảm thao tác thủ công, thuận tiện theo dõi, đánh giá kết quả công việc. Sáng kiến đang được triển khai thí điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phòng Văn hóa - Xã hội và Ban Xây dựng Đảng phường Tự Lạn. Hệ thống tiếp tục được hoàn thiện, kiểm thử và đánh giá thực tế để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Ông Trần Đỗ Thảo, Chủ tịch UBND phường Tự Lạn cho biết: "Địa phương luôn tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực sáng tạo. Những giải pháp, sáng kiến của đồng chí Cẩn đã được triển khai tại phường và bước đầu mang lại kết quả tích cực".

Phát huy giá trị sáng kiến

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển. Để thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức tập huấn kỹ năng viết sáng kiến, quy trình đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng. Các hoạt động này góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ hơn yêu cầu xây dựng sáng kiến, từ khâu xác định vấn đề đến đánh giá kết quả thực tế.

Nhờ áp dụng sáng kiến “Hệ thống Quản lý đất đai - Số hóa toàn diện quy trình rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai”, kết quả xây dựng dữ liệu đất đai của phường Tự Lạn đạt cao. Ảnh: Người dân rà soát bản đồ, sau đó cập nhật thông tin lên hệ thống.

UBND thành phố thường xuyên phát động các hội thi, giải thưởng như Sáng tạo kỹ thuật, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Tin học trẻ, Ý tưởng khởi nghiệp… Qua đó, nhiều ý tưởng được phát hiện, hỗ trợ hoàn thiện và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Riêng đợt 1 năm 2026, toàn thành phố có 212 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng cấp thành phố. Nhiều giải pháp tập trung vào những vấn đề cụ thể trong quản lý, giáo dục và đời sống như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua Google Forms và ChatGPT nhằm phát hiện sớm, phòng, chống bạo lực học đường tại Trường Trung học cơ sở Giáp Hải, phường Bắc Giang; tối ưu hóa quy trình quản lý nhà nước về đất đai và cải cách thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Nam Sơn; sử dụng phần mềm quản lý phương tiện vi phạm giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ xã Tân Dĩnh giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo…

UBND thành phố thường xuyên phát động các hội thi, giải thưởng như Sáng tạo kỹ thuật, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Tin học trẻ, Ý tưởng khởi nghiệp… Qua đó, nhiều ý tưởng được phát hiện, hỗ trợ hoàn thiện và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Riêng đợt 1 năm 2026, toàn thành phố có 212 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng cấp thành phố.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Nam Sơn cho biết: “Đất đai là lĩnh vực khó, gắn liền với quyền lợi của Nhân dân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý đất đai, phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, tăng cường phối hợp và ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”.

Theo ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, việc phát huy sáng kiến ở cơ sở cần gắn với hiệu quả áp dụng thực tế. Những sáng kiến được công nhận sẽ được công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của thành phố, tích hợp với dữ liệu quốc gia để thuận tiện tra cứu. Nhằm phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo, các ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường tập huấn, hướng dẫn quy trình công nhận sáng kiến, nhất là tại các xã, phường và trường học. Việc đánh giá phải bám sát quy định, căn cứ kết quả áp dụng, khả năng nhân rộng; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có cách làm hiệu quả.

Thực tiễn cho thấy, khi những cách làm mới được kiểm chứng, hoàn thiện và chia sẻ, giá trị của sáng kiến không chỉ dừng lại ở hiệu quả tại một cơ quan, đơn vị mà còn có thể trở thành kinh nghiệm để các địa phương tham khảo, vận dụng.