Lan tỏa những sáng kiến truyền thông vì cuộc sống tốt đẹp

Hội LHPN xã Nga An tái chế rác thải thành những vật dụng hữu ích.

Một trong những điểm nổi bật là các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa. Mới đây, tại xã Nga Sơn, Hội LHPN tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức “Phiên chợ truyền thông chống rác thải nhựa” hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền bằng lời nói, chương trình còn lồng ghép nhiều hoạt động sáng tạo, như: biểu diễn tiểu phẩm về tái chế rác, tặng thùng chứa rác, trao “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu. Thiết thực hơn, chương trình còn có những gian hàng trưng bày các sản phẩm được làm từ tái chế rác thải, như: bình hoa giấy, hoa nhựa, túi vải... đã thu hút đông đảo người dân tham quan, trải nghiệm.

Khởi động thực hiện Đề án 2415 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2026-2030, Hội LHPN tỉnh đã trưng bày hơn 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp thành công đã được công nhận sản phẩm OCOP, như: trứng gà thảo mộc, cao cà gai leo, bánh bột lọc, sen sấy khô, bánh đa nem... Đây là hình thức truyền thông trực quan thuộc đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" ở giai đoạn 2017-2025 thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu; cổ vũ tinh thần khởi nghiệp của hội viên phụ nữ.

Không chỉ hướng đến phụ nữ, nhiều hoạt động truyền thông còn tập trung vào trẻ em và thanh thiếu niên. Hội thi “Thủ lĩnh tài năng” với sự tham gia của 15 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã trở thành sân chơi bổ ích để các em thể hiện kiến thức, kỹ năng và tiếng nói của mình về quyền trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em và xây dựng môi trường mạng an toàn. Thông qua các hoạt động vẽ tranh, thuyết trình... nhiều thông điệp truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn cho trẻ em.

Một trong những thành công nổi bật của công tác truyền thông thời gian qua là việc đổi mới phương thức tuyên truyền được xây dựng qua nhiều tiểu phẩm, bài hát, hò, vè, thơ ca, dân vũ thể thao, diễn đàn trao đổi. Những hình thức truyền thông sinh động này đã tạo sự hứng thú cho nhiều người tham gia, giúp các thông điệp, quy định của pháp luật thấm sâu hơn vào đời sống. Từ đó, hội viên, phụ nữ và người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong xây dựng hành vi ứng xử chuẩn mực và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tiểu phẩm truyền thông về an toàn thực phẩm của Hội LHPN phường Hạc Thành.

Chị Lê Thị Thu Huyền, chi hội phụ nữ phố Đông Sơn 4, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Tôi thấy hình thức truyền thông bằng tiểu phẩm, thơ ca hò vè thiết thực hơn là đọc và nghe thuyết giảng về các văn bản luật, các quy định. Qua xem tiểu phẩm hoặc bài hát, chúng tôi dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Hình thức tuyên truyền bằng tiểu phẩm ngắn gọn, có tình tiết rất cuốn hút người xem”.

Mỗi sáng kiến truyền thông là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để người dân giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và bày tỏ tiếng nói của mình về các vấn đề trong cuộc sống. Những hình thức truyền thông này đã thu hút người xem, nâng cao hiểu biết, nhằm lan tỏa hành động chuẩn mực. Thực tiễn cho thấy, mỗi sáng kiến truyền thông của tổ chức hội đều xuất phát từ những vấn đề gần gũi trong đời sống và hướng tới mục tiêu thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng. Chính sự sáng tạo trong cách thức truyền tải đã giúp những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các thông điệp nhân văn đi vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng, hiệu quả. Không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa năng động, trách nhiệm và sáng tạo, các hoạt động truyền thông còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, các cấp hội LHPN trong tỉnh sẽ đẩy mạnh nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh.