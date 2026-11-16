Lan tỏa những sắc màu văn hóa Việt Nam

Nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi diễn ra trên cả nước hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. (Ảnh: CTV)

Ngày hội tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu văn hóa Việt Nam và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Qua các không gian trưng bày, giới thiệu di sản, giao lưu nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm, Ngày hội góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa đồng thời phản ánh sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Từ mạch nguồn lịch sử đến khát vọng văn hóa tương lai

Lấy dòng chảy lịch sử và sự vận động của văn hóa dân tộc làm trục nội dung, không gian trung tâm giới thiệu quá trình hình thành, gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ. Từ những giá trị văn hóa khởi nguồn, truyền thống dựng nước và giữ nước đến thành tựu xây dựng đời sống văn hóa, phát triển văn học nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa... các nội dung khắc họa bản lĩnh, tâm hồn và sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, tư liệu thể hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về văn hóa; những dấu mốc quan trọng như Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946; những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được giới thiệu tại Ngày hội. (Ảnh: TL)

Từ những giá trị lịch sử, nội dung trưng bày mở rộng đến các vấn đề đặt ra trong đời sống hôm nay và tương lai, như bảo tồn, phát huy di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa số, đổi mới sáng tạo và đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng nhất là thế hệ trẻ.

Những miền văn hóa cùng kể câu chuyện Việt Nam

Không gian “Sắc màu văn hóa các địa phương” là điểm nhấn của Ngày hội với sự tham gia của các tỉnh, thành phố và những chủ đề giới thiệu riêng. Mỗi không gian mang đến một câu chuyện về lịch sử, di sản, con người và bản sắc vùng đất.

Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam”, tập trung vào tư tưởng, tình cảm và những đóng góp của Người đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới của dân tộc. Bên cạnh đó là những nét tiêu biểu trong đời sống văn hóa của thành phố qua hệ thống di sản, thiết chế văn hóa và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu.

Với chủ đề “Huế - Thành phố di sản”, thành phố Huế giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa cung đình, kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội, nghề thủ công truyền thống và các sản phẩm sáng tạo. Không gian khắc họa hình ảnh đô thị di sản giàu bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp nối trong đời sống đương đại.

Không khí lễ hội rộn ràng sắc màu văn hóa. (Ảnh: CTV)

Tỉnh Cà Mau mang đến câu chuyện văn hóa của vùng đất địa đầu cực nam Tổ quốc qua hình ảnh con người, danh thắng, hệ sinh thái rừng và biển, văn hóa sông nước, ẩm thực và sản vật đặc trưng. Những nét riêng của thiên nhiên và đời sống cư dân phương Nam tạo nên sắc thái văn hóa đặc biệt của vùng đất này.

Là địa phương đăng cai Ngày hội, An Giang giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, nghệ thuật dân gian và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa. Không gian thể hiện sự kết nối giữa văn hóa với du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, biển đảo và các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Các không gian của tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ giới thiệu di sản, lễ hội, nghệ thuật, làng nghề, văn hóa sông nước, ẩm thực, sản vật và những sản phẩm du lịch tiêu biểu.

Từ những câu chuyện riêng của mỗi vùng đất, Ngày hội khắc họa bức tranh văn hóa Việt Nam đa dạng về sắc thái, thống nhất trong bản sắc và giá trị cộng đồng.

Sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hóa. (Ảnh: CTV)

Để di sản hiện diện trong đời sống qua những trải nghiệm

Các không gian trải nghiệm, tương tác tại Ngày hội đưa công chúng đến gần hơn với di sản và những thực hành văn hóa truyền thống.

Không gian trải nghiệm di sản và nghề truyền thống giới thiệu những nghề thủ công tiêu biểu như tranh dân gian, sơn mài, dệt lụa, thổ cẩm, mây tre đan, đậu bạc, gốm và các nghề đặc sắc của địa phương. Công chúng nhất là học sinh, sinh viên có cơ hội tìm hiểu quy trình sáng tạo, thực hành một số công đoạn làm sản phẩm và giao lưu với nghệ nhân.

Vòng xòe đoàn kết lan tỏa tinh thần gắn bó cộng đồng. (Ảnh: CTV)

Không gian giáo dục văn hóa, di sản và phát triển văn hóa đọc giới thiệu sách, tư liệu, ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam. Các hoạt động ngoại khóa, tham quan có hướng dẫn và giao lưu với tác giả, nghệ nhân, nghệ sĩ hướng đến bồi dưỡng tình yêu di sản, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Một điểm nhấn khác là không gian văn hóa số và đổi mới sáng tạo, ứng dụng hình ảnh 3D, mã QR, phim ngắn, nội dung đa phương tiện và các hình thức tương tác hiện đại. Những phương thức thể hiện này làm phong phú cách tiếp cận di sản, mở rộng khả năng tiếp nhận các giá trị văn hóa trong môi trường số.

Không gian sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm, sản phẩm sáng tạo và kết nối văn hóa - du lịch giới thiệu sản phẩm thủ công, nông sản, đặc sản địa phương. Qua đó, những giá trị văn hóa được giới thiệu trong mối liên hệ với hoạt động du lịch, kinh tế sáng tạo và sinh kế cộng đồng.

Những giai điệu kết nối sắc màu văn hóa

Song song các hoạt động trưng bày, Ngày hội tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Âm vang Việt Nam” và “Hương sắc Việt Nam”. Các tiết mục nghệ thuật được lựa chọn từ nhiều vùng miền, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc và sự tiếp nối giữa truyền thống với hiện đại.

Thông qua nghệ thuật dân tộc, dân ca, dân vũ và nhạc cụ truyền thống, các chương trình đưa vẻ đẹp văn hóa vùng miền đến với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật sinh động. Đây cũng là không gian giao lưu, gặp mặt giữa các nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng các địa phương.

Không gian giao lưu, gặp mặt nghệ nhân và cộng đồng. (Ảnh: CTV)

Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 là không gian kết nối cộng đồng, đề cao vai trò của người dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Sự hiện diện của các địa phương, nghệ nhân, nghệ sĩ, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đông đảo công chúng thể hiện sự đa dạng trong chủ thể tham gia đời sống văn hóa. Qua các hoạt động giao lưu, giới thiệu và trải nghiệm, Ngày hội thúc đẩy liên kết giữa các vùng miền, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy di sản; kết nối văn hóa với du lịch, làng nghề, sản phẩm sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Hoạt động cũng cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.