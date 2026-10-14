Lan tỏa những nghĩa cử đẹp từ việc nhặt được của rơi

Dưới sự chứng kiến của Công an phường, chị Anna trao trả tài sản cho anh Hasan Burser.

Kịp thời xác minh, tài sản trở về với chủ nhân

Khoảng 0 giờ ngày 11-10, chị Anna (quốc tịch Ukraine), đang sinh sống tại phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), nhặt được một chiếc ví có tài sản và giấy tờ quan trọng. Chị lập tức mang đến Công an phường giao nộp, nhờ xác minh, tìm người đánh mất.Tiếp nhận tài sản, cán bộ, chiến sĩ Công an phường nhanh chóng kiểm tra giấy tờ, xác định chủ nhân là anh Hasan Burser (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng. Lực lượng Công an liên hệ khách sạn, mời anh đến nhận lại chiếc ví cùng đầy đủ giấy tờ, 3.300 USD và 4 triệu đồng. Vui mừng nhận lại tài sản có giá trị lớn ngay trong đêm, anh Hasan Burser bày tỏ sự cảm kích, cảm ơn chị Anna và cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tận tình hỗ trợ.

Cũng trong ngày 11-10, tại xã Phước Trà, anh Hồ Văn Tôm (1989, trú thôn Trà Nô) nhặt được 3,85 triệu đồng khi chở con đi học qua khu vực Vườn ươm Đức Uyên, thôn Trà Va. Anh chủ động đến Công an xã trình báo, giao nộp số tiền để tìm người đánh rơi. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ sở hữu là anh Hồ Văn Dây (trú thôn Trà Hân) và tổ chức trao trả đầy đủ.

Dù giá trị tài sản khác nhau, những việc làm trên đều thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và sự sẻ chia trong đời sống thường ngày. Sự phối hợp nhanh chóng giữa người dân và lực lượng Công an không chỉ giúp người mất tài sản sớm nhận lại tài sản mà còn củng cố niềm tin vào tinh thần phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an cơ sở.

Với sự hỗ trợ của Công an xã Phước Trà, anh Dây đã nhận lại tài sản từ anh Tôm.

Bồi đắp niềm tin trong cộng đồng

Tại xã Phú Ninh, khoảng 7 giờ 30 ngày 7-10, trên đường từ Chợ Tam Dân đến khu vực trước quán cà phê Chất, gần cầu số 7, chị Nguyễn Thị Hồng Dung (1985, trú thôn Long Sơn) nhặt được một chiếc ví da màu nâu bên đường. Bên trong có 1,2 triệu đồng, thẻ căn cước, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và thẻ ATM mang tên Đặng Thị Hiệp.Nhận thấy các giấy tờ có ý nghĩa quan trọng đối với người đánh mất, chị Dung mang chiếc ví đến Công an xã Phú Ninh giao nộp. Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin, lực lượng Công an xác định chủ nhân là chị Đặng Thị Hiệp (2000, trú thôn Thạch Đức, xã Chiên Đàn), nhanh chóng liên hệ và trao trả đầy đủ tài sản.

Trước đó, tại xã Thu Bồn, ông Cao Đình Phát (1960, trú thôn Phú Nhuận) cũng đến Công an xã trình báo sau khi nhặt được chiếc ví có giấy tờ tùy thân và 110.000 đồng. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định tài sản thuộc về em Trần Thị Huyền (2008, trú xã Quế Phước) và phối hợp trao trả.

Từ người dân địa phương đến người nước ngoài đang sinh sống tại Đà Nẵng, những người nhặt được của rơi đều lựa chọn cách ứng xử đáng trân trọng: chủ động tìm cách trả lại tài sản cho người mất. Những nghĩa cử bình dị ấy góp phần lan tỏa lối sống trung thực, nâng cao ý thức trách nhiệm và vun đắp sự tin cậy giữa các thành viên trong cộng đồng.

Không chỉ hỗ trợ người dân tại các địa bàn cơ sở, lực lượng Công an còn kịp thời giúp hành khách tìm lại tài sản thất lạc tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Khoảng 8 giờ 30 ngày 9-10, anh Nguyễn Văn Thịnh (1995, trú tỉnh Thanh Hóa) đến Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trình báo việc thất lạc máy tính xách tay khi di chuyển từ Nhà ga hành khách quốc nội ra khu vực giữ xe máy.Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh, tìm kiếm và tìm thấy chiếc máy tính để trao trả cho anh Thịnh. Nhận lại tài sản, anh bày tỏ niềm vui, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an.

Lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng nghĩa tình

Thực tế cho thấy, việc người dân chủ động giao nộp tài sản nhặt được, kết hợp với sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người đánh mất. Đặc biệt, việc tìm lại giấy tờ tùy thân còn giúp người dân tránh những phiền toái khi phải làm lại giấy tờ, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt.

Thư cảm ơn của anh Thịnh gửi đến Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Từ chiếc ví chứa hàng ngàn USD của du khách quốc tế đến những khoản tiền, giấy tờ và máy tính xách tay bị thất lạc, mỗi vụ việc đều cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa người dân và lực lượng Công an trong tiếp nhận thông tin, xác minh, kết nối và trao trả tài sản. Trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục phát triển du lịch, đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế, những hành động thiết thực này càng có ý nghĩa, góp phần tạo cảm giác an tâm, củng cố hình ảnh thành phố an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không chỉ được thể hiện qua những hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn được vun đắp từ những việc làm tử tế trong đời sống thường nhật. Mỗi chiếc ví được trao trả, mỗi món đồ thất lạc được tìm thấy là một lần niềm tin được bồi đắp, tình người được lan tỏa. Những nghĩa cử giản dị ấy cần tiếp tục được ghi nhận, biểu dương và nhân rộng, để tinh thần “nhặt được của rơi, trả lại người mất” trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, giữ gìn an ninh, trật tự và làm đẹp thêm hình ảnh Đà Nẵng trong lòng người dân, du khách.