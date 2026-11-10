Lan tỏa những mô hình dân vận khéo ở xứ Thanh

Công trình có diện tích khoảng 1.500m2, gồm các hạng mục: Cải tạo nhà văn hóa, xây dựng sân thể thao, sân khấu, mái che, hệ thống thoát nước và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Tổng kinh phí thực hiện là 700 triệu đồng, trong đó, cấp trên hỗ trợ 650 triệu đồng, địa phương đóng góp 50 triệu đồng.

Trong quá trình xây dựng, dân quân, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đóng góp 150 ngày công lao động. Bản Muống hiện có 85 hộ dân với 389 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đồng chí Vi Văn Doanh, Bí thư Chi bộ bản, công trình đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi để người dân hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Khu văn hóa - thể thao “Thắm tình quân - dân” mới được khánh thành tại bản Muống, xã Sơn Thủy (Thanh Hóa).

Đây là một trong những công trình cụ thể khi thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, như: “Sân trường tự quản” tại xã Thành Vinh; Khu văn hóa-thể thao "Thắm tình quân-dân" tại các xã Mường Chanh, Tam Lư, Tân Tiến, Thạch Bình; “Nước sạch tình quân-dân” tại các xã Cẩm Vân, Cẩm Tân.

Cùng với đó, trong năm 2026, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 129 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 1.500 ngày công phối hợp với Tổng công ty 789 thực hiện các phần việc tại dự án xây dựng trường liên cấp ở xã Bát Mọt và xã Tam Thanh. Tại xã Yên Nhân, 70 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ và các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn Lửa. Đơn vị còn huy động 800 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 5.000 ngày công phối hợp xây dựng 9 nhà “Đại đoàn kết” và 59 nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Khu văn hóa - thể thao “Thắm tình quân - dân” mới được khánh thành tại bản Muống, xã Sơn Thủy (Thanh Hóa).

Đại tá Phạm Ngọc Nhân, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Việc triển khai các mô hình “Dân vận khéo” nhằm phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, nhất là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua những công trình, phần việc cụ thể, lực lượng vũ trang góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc”.

Với phương châm hướng về cơ sở, lựa chọn những việc dân cần, địa phương đang thiếu, công tác dân vận của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa từng bước gắn chặt hơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Các công trình được xây dựng, những ngày công bộ đội đóng góp và sự chung sức của nhân dân là cơ sở để các mô hình dân vận tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả.